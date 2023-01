Rauschende Ballnacht im Brucker Pfarrzentrum

Werbung

Es war wieder eine gelungene Ballnacht, bei der die Gäste nicht nur bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein schwingen konnten. Wie immer bot der Brucker Pfarrball in den unterschiedlichen Räumlichkeiten des Pfarrzentrums alles, was das Herz eines Ballbesuchers begehrt: Von der Weinbar über die Cocktailbar bis hin zum Kaffeehaus. Die Gäste genossen das Ambiente und die gute Stimmung.

