Konzerte von „Liebe und Leben“ mit Gabriele Rupp

Eine Auswahl an Perlen klassischer Musik wird die Mezzosopranistin Gabriele Rupp in zwei Konzerten am Wochenende, 21. und 22. Oktober, vortragen. Der Titel des Programms lautet „Von Liebe und Leben“ und bietet Arien und Lieder aus drei Jahrhunderten. Am Klavier begleitet wird sie von Anita Vockner, Benjamin und Jakob Vockner werden Solostücke auf dem Klavier spielen. Eigentlich schon im August geplant, mussten die Aufführungstermine aus privaten Gründen verschoben werden.

„Der erste Teil ist angelehnt an Cecilia Bartoli und ihr Album ,Arie antiche´, und handelt hauptsächlich von der Liebe“, erklärt Rupp. Zwischen den Gesangsteilen bringen Benjamin und Jakob Vockner Solowerke für Klavier unter anderem von Muzio Clementi (italienischer Komponist, ein Zeitgenosse Mozarts, mit dem er einen Klavierwettstreit austrug) und Robert Schumann („Von fremden Ländern und Menschen“).

Romantische Balladen und italienische Arien

Im zweiten Teil begegnen die Zuhörer drei Balladen des deutschen Komponisten Carl Loewe (er schrieb im 19. Jahrhundert über 500 Balladen) und Liedern von Bellini und Donizetti. Der italienische Text wird im Programmheft für die Zuhörer übersetzt. „Hier ist viel von den Wechselfällen des Lebens die Rede, eine Ballade erzählt von einem jungen Mann, der in die Fremde zieht. Als er zurückkehrt, weiß niemand mehr, selbst die früheren Freunde, wer er ist, nur die eigene Mutter erkennt ihn auf Anhieb“, so Rupp. Auch Lustiges wird vorkommen, wenn etwa der Vater eines Kindes nicht eindeutig feststeht.

Aufführungstermine sind Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr, in der Elisabethkapelle in Bad Deutsch-Altenburg, und Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Höflein. Der Reinerlös aus beiden Konzerten wird den Kirchen zugute kommen.