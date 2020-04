Eltern wird in dieser Krisenzeit nicht langweilig. Die "Rund um die Uhr-Betreuung" ihrer Kinder stellt für sie eine große Herausforderung dar. In dieser langen schulfreien Zeit, "eingesperrt" in den eigenen vier Wänden, macht sich bei den meisten Kids Langeweile breit. SP-Bürgermeister Jürgen Maschl versucht nun für Abwechslung zu sorgen. Mit einer "Bastel-Challenge".

Dabei sollen sich die Knirpse künsterlisch austoben. Egal ob basteln oder malen, die Kids können ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Fotos von ihren Werken werden unter anderem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. "17 Bilder haben wir schon bekommen", bestätigt der Ortschef. Vom Formel 1-Auto bis zum Osterhasen ist alles dabei. Als Dankeschön erhalten die Kinder von der Gemeinde ein Ostergeschenk, dazu zählen Süßigkeiten von der Bäckerei Kriegler. Die Aktion läuft noch bis Freitag, den 10. April.