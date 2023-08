Vier Tage Picknick und Musik im Brucker Harrachpark

Zum dritten Mal veranstaltet „Kultur on“ heuer die „Baumflüsterei“. War es am Anfang noch Musik vom DJ, so warteten im Vorjahr schon Live-Auftritte auf das Publikum. Heuer soll das Festival erneut wachsen. Von 12. bis 15. August sind an vier Tagen sieben Live-Bands und zwei DJs zu hören. Und das alles im herrlichen Ambiente des Harrachparks, konkret auf der Wiese beim Eingang hinter der „Lebenshilfe“, daher auch der Name „Baumflüsterei“. „Der Harrachpark ist ein Naturjuwel und wir wollen dieses Juwel vielen Menschen näherbringen“, so Initiator Thomas Mayer.

Das Line-Up besticht vor allem mit Lokal-Matadoren. So sind am Auftaktabend ab 18 Uhr „Rautöne“ zu hören, gefolgt vom Aufsteiger des Jahres „Unerhört“. Am 13. August spielen zuerst „Jansky“ und danach „Bono vs. Bruce“. Den 14. August bestreiten Nicolas Whiskerd und im Anschluss die Blues-Brüder Stinauer. Am vierten Abend ist zuerst „Jaeyn“ zu hören und danach die DJs Mido und Panic Stars. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. „Wir bieten tolle Musik, Getränke und chilliges Ambiente, ihr kommt am besten mit Picknickdecke und guter Laune“, lädt Mayer ein. Als Eintritt werden freie Spenden entgegengenommen.