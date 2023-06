Göttlesbrunn-Arbesthal: Neues Trainingsfeld für die Fußballer

80 Kinder zwischen 4 und 14 in sieben Mannschaften.

40 erwachsene Männer in der Kampfmannschaft und Reserve.

20 Frauen in der Frauen-Kampfmannschaft und 30 Männer in der Seniorenmannschaft.

Das ist der SC Göttlesbrunn-Arbesthal.

Vorstand und Teamgeist müssen passen, denn der Verein erfreut sich weiterhin steigender Beliebtheit. Was allerdings zu einem Platzproblem führt.

Der jetzige Trainingsplatz - errichtet im Jahr 1969 - reicht nicht mehr, daher blieb dem Vorstand nur der Weg zur Gemeinde. Gemeinsam wollte man eine Lösung finden.

Gesagt. Getan.

Schon 2022 bekamen die Sportler ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde hat gleich neben dem bestehenden Sportplatz Flächen angekauft, damit der SC Göttlesbrunn-Arbesthal ein neues, zusätzliches 90x60 Meter großes Trainingsfeld errichten kann. Den Weg vom Grundstück bis zum fertigen Platz müssen die Mitglieder des SC allerdings alleine bestreiten.

Und das tun sie mit dem größten Eifer.

9.700 freiwillige Arbeitsstunden wurden bereits geleistet. Brunnenbau, automatische Bewässerung, das Feld selbst inklusive Drainage, Umzäunung und Ballfangzaun, LED-Flutflicht, Fundamente, Verkabelung und und und…

nicht alles können die Mitglieder des SC unter Obmann Christian Zeller alleine stemmen: Brunnenbau Frank , Richter Rasen, Prgic Zaun, die Firma Elwera, die Schuh GmbH und Josef Springer GmbH sind die beteiligten Firmen.

„Die Gesamtkosten werden sich auf cirka 220.000 Euro belaufen. Rund 80.000 Euro Förderungen können wir lukrieren - vom Land NÖ, dem NÖ Fußballverband und dem ASVÖ“, zählt Zeller auf. Den Rest bringt der Verein selbst auf. Der Verein kann zwar auf Rücklagen und viele freiwillige Helfer zurückgreifen, dennoch ist man auch auf Unterstützer angewiesen und hat eine Bausteinaktion ins Leben gerufen:

Privatpersonen und Firmen können Bausteine in Bronze (25 Euro), Silber (100 Euro) und Gold (500 Euro) kaufen und so den SC Göttlesbrunn-Arbesthal unterstützen und werden auf einer Tafel im Eingangsbereich namentlich genannt. Die Bausteine können bei jedem Vorstandsmitglied erworben werden.