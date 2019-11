Im Unternehmen Alfred Eremit GesmbH sind derzeit siebzehn Mitarbeiter beschäftigt. Einer davon ist der 18-jährige Roman Lang. Er trat nach dem Abschluss der Polytechnischen Schule Bruck in den Betrieb ein. „Die Firma Eremit hat mich beim Speed Dating in der Schule gleich überzeugt“, erzählt Roman. „Ohne den Einsatz von Kunststoff kann nämlich kein Auto fahren und kein Flugzeug fliegen. Als ich dann den ersten Schnuppertag in der Firma verbrachte, wusste ich, das ist genau das Richtige für mich.“

Bernhard Eremit bildet seit 33 Jahren Lehrlinge aus. „Der Beruf hat Zukunft, denn Kunststoff wird überall benötigt“, sagt der Chef. „Nach Absolvierung des zweiten Lehrjahres in der Berufsschule Steyr, der qualitativ am besten ausgerüsteten Berufsschule Europas für Kunststofftechnik, ist Roman so weit, dass er selbstständig CNC-Laseranlagen bedienen kann.“ Die Absolventen werden im Betrieb als selbstständige Führungskraft sowie im technischen und organisatorischen Bereich eingesetzt. In der Regel bleiben sie dem Unternehmen treu. „Zwei meiner ersten Lehrlinge sind seit dreißig Jahren noch im Betrieb“, berichtet Bernhard Eremit.

Werbung

Derzeit werden wieder Lehrlinge aufgenommen. Wer Interesse an einem vielseitigen Beruf mit Zukunft hat, sollte die Chance nutzen, sich bei einem führenden Unternehmen der Kunststoffbranche zu bewerben.