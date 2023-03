Der erste Blick in den CTP-Park in Bruck

Die Riesenbaustelle ist bereits von Weitem zu sehen. Und sie hat in Bruck bereits viel Staub aufgewirbelt, mehr im übertragenen, als im wörtlichen Sinn allerdings. Vor allem ging es um den Streitpunkt, ob es sich bei den 52.000 Quadratmeter großen Hallen um einen Logistikpark handelt. Darüber gab es auch in der Stadtpolitik schon jede Menge Diskussionen. Beim Besuch der NÖN vor Ort betont CTP-Sprecherin Stefanie Turneretscher: „Wir sehen uns nicht als Logistikpark, sondern als Gewerbe- und Industriepark.“

Tatsächlich ist es so, dass die Unternehmen, die sich am Gelände eingemietet haben, die Hallen in erster Linie für Lagertätigkeit und Auslieferung nutzen. Allerdings handle es sich dabei nicht um reine Logistik-Betriebe, wie Turneretscher hervorhebt. „Darauf haben wir bei der Auswahl der Mieter auch Wert gelegt und das war auch mit der Gemeinde so ausgemacht. Uns geht es darum, Arbeitsplätze zu schaffen. Und die Mitarbeiter sollen sich am Areal wohlfühlen“, betont Turneretscher, dass die Pausenbereiche begrünt und gestaltet werden, sobald die Baustellentätigkeit abgeschlossen ist.

Bereits mitten im Einrichten ihres Mietobjekts ist die Autofirma Toyota. Hier wird die Halle, die in erster Linie für die Lagerung von Ersatzteilen genutzt werden soll, bereits ausgestattet und die Büros sind zum Teil bereits eingerichtet und bezogen. 100 Mitarbeiter will Toyota hier beschäftigen. Dafür hat der Autohersteller auch eine doppelt so große Bürofläche in seinem Bereich wie standardmäßig vorgesehen ist, erklärt Bauleiter Fabian Mayrhofer.

Und erstmals werden auch die anderen vier Mieter genannt, die in den Komplex einziehen: Da ist zum einen QSL oder Quick Service Logistics, ein „Full-Service-Logistiker für die anspruchsvolle Systemgastronomie“, wie sich der Lebensmittel-Logistiker selbst bezeichnet, der etwa das Fleisch für die Burger von Burger King liefert. Weiters fix sei die Firma Schachinger Logistik, die Lagerung und Transport von Pharmaprodukten durchführt, sowie Frigologo Lebensmittellogistik, die auch in Maria Lanzendorf und Enzersdorf jeweils einen Standort hat und als fünfter Mieter soll der Paketdienstleister DHL einziehen.

Bei der Errichtung der Hallen werde auf Qualität wertgelegt, betont Turneretscher, dass die CTP-Hallen BREEAM-zertifiziert sind. Mit dieser Methode wird die Nachhaltigkeit von Immobilien bewertet. Dazu passend sei auch geplant, die riesigen Dachflächen der Hallen mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. „Und wir planen mittlerweile selbst nur noch mit Luftwärmepumpen“, so Mayrhofer. Dazu ergänzt Turneretscher: „Wir bauen unsere Hallen selber, weil es in unserem Interesse ist, dass sie lange Bestand haben.“ Schon in der Bauphase haben die Mieter die Möglichkeit, die Flächen auf ihre bestimmten Bedürfnisse hin zuschneiden zu lassen. „Die Mieter können sagen, was sie wie brauchen“, erklärt Mayrhofer. Bei jedem Objekt werden standardmäßig zwei E-Ladestationen eingerichtet, bei Bedarf auch mehr. Die Eröffnungsfeier soll heuer im Sommer stattfinden.

