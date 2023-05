Fischamender Straße in Bruck soll bis Ende August fertig sein

Wie berichtet wird derzeit am vorletzten Abschnitt der Fischamender Straße gearbeitet. Das Straßenstück, das heuer erneuert wird, ist etwa 230 Meter lang und erstreckt sich vom Friedhof bis zur Pfielgasse. Geplant ist, hier die Fahrbahnbreite etwas zu reduzieren, damit auf der Nordseite ein kombinierter Geh- und Radweg errichtet werden kann. Auf dieser Straßenseite kann man also durchgehend mit dem Rad fahren. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird ab hier lediglich der Gehweg erneuert.

Durchgeführt werden die Arbeiten wieder von der Brucker Straßenmeisterei in Zusammenarbeit mit den Baufirmen. Die Asphaltierungsarbeiten sollen großteils in den Nachtstunden erfolgen, damit die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich ausfällt, wie Straßenmeister und Verkehrsstadtrat Felix Böhm erklärt. Bis Ende August will man mit dem Straßenstück und den Nebenanlagen fertig sein, sodass im September nur noch die Markierungsarbeiten erfolgen.

Die Baukosten für den aktuellen Abschnitt belaufen sich auf rund 380.000 Euro. Rund 110.000 Euro davon übernimmt das Land, den Rest die Stadtgemeinde.

