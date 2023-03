Donauauen: die Schwarzpappel kehrt zurück

Einst war sie in den Donauauen weit verbreitet, heute steht sie als bedrohte Art auf der roten Liste: die Schwarzpappel, eine starkwüchsige Baumart mit meist breiter Krone. Das Verschwinden intakter Aulandschaften gilt als die Hauptursache der Gefährdung. Hinzu kommen flächige Aufforstungen in Wirtschaftswäldern mit der Hybridpappel, die durch ihre Schnellwüchsigkeit die eingesessene Verwandte verdrängt.

Nationalpark bemüht sich seit Jahren um Erhaltung

„Der Nationalpark Donau-Auen hat für diese einst so charakteristische Art der Auenlebensräume besondere Verantwortung. Wir führen daher seit vielen Jahren Maßnahmen zu Erhalt und Schutz der Schwarzpappel durch“, erklärt Nationalparkdirektorin Edith Klauser. Dazu zähle die Nachzucht aus Material von genetisch reinen Mutterbäumen, die auf geeigneten Flächen ausgepflanzt werden. „So wird die Schwarzpappelpopulation in der Nationalparkregion wieder gefördert“, sagt Klauser.

Eigenes „Mutterquartier“ liefert Nachwuchs

Die laufende Vermehrung von Schwarzpappeln für den Nationalpark erfolgt seit 2016 im Versuchsgarten Tulln des BFW (Bundesforschungszentrum für Wald). Mittlerweile wurde dort für einen jährlichen Bezug ein eigenes „Mutterquartier“ angelegt. Vor Kurzem konnten wieder 1.000 Stück Jungbäume abgeholt werden. Diese wurden in den Bereichen Mannswörth und Untere Lobau sowie in der Petroneller Au gesetzt. Weitere 250 Bäume wurden an die Verwaltung des WWF-Auenreservates Marchegg zur Auspflanzung in den Marchauen vergeben.

