Bruck setzt für neuen Bildungscampus Baubeirat ein

Das Volksschul-Areal in der Fischamender Straße soll zu einem Bildungscampus ausgebaut werden. Konkret stehen die Aufstockung des Schulgebäudes, die Erweiterung der Flächen für die schulische Nachmittagsbetreuung sowie der Neubau eines Kindergartens und einer Sonderschule am Plan. Nebenbei soll die Sporthalle zu einer Sport-Veranstaltungshalle umfunktioniert werden und die Anzahl der Parkplätze steigen. Die Erweiterungspläne sind allesamt auf dem Areal hinter der Volksschule in Richtung des Göttlesbrunner Bachs angedacht (die NÖN berichtete). Im Frühjahr wurde dazu der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst. In einem ersten Schritt soll ein Architekten-Wettbewerb durchgeführt werden.

Das Projekt ist ein riesiges Vorhaben. Dementsprechend soll ein eigenes Team an Vertretern der Politik durchgehend damit befasst werden und einen Baubeirat für den Bildungscampus bilden. Eine ähnliche Vorgangsweise hatte man auch schon für andere Großprojekte in der Stadt gewählt. Auch dafür fiel der Beschluss im Gemeinderat einsstimmig. Im Beirat vertreten soll laut Vorschlag des Bildungsausschusses dessen Vorsitzende Stadträtin Lisa Miletich (SPÖ), sowie Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) und der Obmann der Sonderschul-Gemeinde Thomas Riegler (ÖVP) sein. Zu den Aufgaben des Beirats gehört etwa die Begleitung des Wettbewerbs und auch in weiterer Folge der Bauarbeiten.

Grünen-Sprecher Roman Kral zeigte sich zwar erfreut über die Installierung eines Beirats, weil sich ein solcher eben auch schon „bei anderen Großprojekten bewährt hat. Und diese Projekt wird alle bisherigen toppen, sowohl von der Aufgabenstellung, als auch von den Kosten“, so Kral. Er meldete aber Bedenken an, weil im Beirat keine Pädagogen vertreten sind. Besonders beim Bau einer Sonderschule brauche man aber die Expertise der Pädagogen, meinte Kral. Sowohl Stadtchef Gerhard Weil als auch Stadträtin Lisa Miletich beruhigten aber: „Die Direktoren der Schulen werden anlassbezogen dazugezogen“, so Weil. Und auch Miletich betonte: „Wir brauchen unbedingt die Expertise der Pädagogen und werden uns die auch tausendprozentig holen.“