Weinrundgang in Petronell-Carnuntum

Zum 19. Weinrundgang hatten die Petroneller Weingüter Dietrich, Herl, Hillebrand, Hörler und Pimpel eingeladen. Am Vortrag noch regnerisch, durften sich die Veranstalter am Samstag über bestes Herbstwetter und zahlreiche Gäste freuen. Angeboten wurden ausgezeichnete Weine, deftige Aufstrichbrote und weitere kulinarische Spezialitäten. Im Weingut Pimpel kümmerten sich auch Dominik und Claudia Lechner von der „Burgerzauberei“ aus Lanzendorf um das leibliche Wohl der Besucher, darunter den ehemaligen Direktor des Hotels „Panhans“, Eduard Aberham. Manche Besucher legten im „Gasthaus zum Heidentor“ eine Pause ein. Bei Weinbauvereinsobmann Claus Dietrich halfen die befreundeten Winzer Michael und Lenka Hauswirth aus Kittsee (Bezirk Neusiedl) bei der Ausschank. Auf dem Rundgang unterwegs waren unter anderem die Gemeinderäte Leonard Brassat, Christoph Reithofer und Leo Weber (alle ÖVP), und Fabian „Hausi“ Hausmann, der nachher noch zur Party in „Hausis Weinkeller“ einlud.