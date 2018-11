Gekentertes Bundesheer-Boot: Unfallbericht ist fertig .

Nach dem Kentern eines Pionierbootes des Bundesheeres auf der Donau bei Hainburg (Bezirk Bruck) am 1. September, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden, ist der Unfallbericht fertig. Die Präsentation findet am Mittwochvormittag im Verteidigungsministerium statt, wurde am Dienstag bekanntgegeben.