Nach Hinweis eines anderen Verkehrsteilnehmers fand sie einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha am Fahrbahnrand mit Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die Polizeiinspektion Mannersdorf am Leithagebirge bittet um Hinweise.