Weinfrühling in Petronell-Carnuntum

Zum Weinfrühling luden am Samstag die fünf Weingüter Dietrich, Herl, Hillebrand, Hörler und Pimpel in Petronell-Carnuntum. Die Heurigenlokale und Keller hatten geöffnet, die Winzer warteten mit ihren edlen Tropfen und Heurigenspezialitäten auf. Im Weingut von Barbara und Josef Pimpel kümmerte sich die „Burgerzauberei“ um die hungrigen Gäste.

Im Weingut von Claus Dietrich hatte heuer die Lebenshilfe erstmals einen Verkaufsstand. Sandra Weißengruber, Prokuristin der Lebenshilfe NÖ, hatte die Aktion angeregt und vermittelt. „Ich bin mit Claus ins Gespräch gekommen und habe den Vorschlag gemacht, einen Stand bei der nächsten Veranstaltung einzurichten“, erzählt Weißengruber. „Wir können so mit unserer Werkstatt ein neues Publikum ansprechen und uns und unsere Arbeit vorstellen“, freut sich Carmen Chloupek, Leiterin der Lebenshilfe-Werkstatt in Bruck. Passend zum Thema hatten die Klienten eifrig Weinkühler, Weinständer und Schilder hergestellt und so ihr Sortiment ergänzt.

Anstoßen auf einen unterhaltsamen Nachmittag: Mathias Herl, Waltraud Herl, Martina und Franz Herl, Andreas Herl. Foto: NÖN, Rittler

Im Weinkeller der Familie Hillebrand: Martin Hillebrand und Karl Hillebrand. Foto: NÖN, Rittler

Die Familie Hörler hatte ebenfalls eingeladen: Thomas Hörler, Gudrun Hörler-Dielacher, Selina Hörler und Philip Hörler. Foto: NÖN, Rittler

Im Weingut Pimpel: Josef und Barbara Pimpel, Hans und Susi Glock. Foto: NÖN, Rittler

