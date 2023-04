Wie eine Tätowierung den Vierbeinern im Brucker Tierheim helfen kann

Die Stromabrechnung hat dem Tierheim-Team einen kräftigen Magenreiber versetzt. „Eine Erhöhung um 200 Prozent ist gelinde gesagt sehr ordentlich“, erzählt Tierheim-Obfrau Anna Zwettler von der jüngsten finanziellen Belastung, mit der das Tierheim zu kämpfen hat. Nach den Corona-Jahren, in denen so gut wie keine Veranstaltungen stattfinden konnten, soll daher nun ein großes Charity-Event am Samstag, 15. April, in der Stadthalle für dringend benötigte Einnahmen für das Tierheim sorgen.

Thematisch hat man sich dafür etwas eher Ungewöhnliches ausgesucht: „Tattoo & Musik“ lautet der Titel der Veranstaltung. Ab 12 Uhr geht es los. Jeder ab 18 Jahren kann sich dort eine Tätowierung holen und damit Gutes tun. Insgesamt 12 Tätowierer sind vor Ort und verpassen einem auf Wunsch ein Motiv um 100 Euro. Die Hälfte des Geldes geht ans Tierheim. Wer sich nicht so sehr für ein „Peckerl“ erwärmen kann, der kann sich auch professionelles Make-Up und Massagen gönnen. Dazu gibt es jede Menge zu essen und zu trinken.

Ausklang am Abend mit Konzert und Partystimmung

Am Abend steigt dann der große Konzertreigen, für den ab 18 Uhr in der Stadthalle das Setting umgebaut wird. Ab 20 Uhr gibt es Rock, Soul und Blues von den Covenders. Etwa um 21.30 Uhr übergeben sie die Bühne dann an die Vandans, bevor es ab 23 Uhr Rock, Punk und Grunge von Enty Jeff gibt.

Um 13 Euro Eintritt erhält man ein Tagesband, mit dem man den ganzen Tag das Stadttheater mehrmals besuchen kann.

„Die Veranstaltung wurde von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie dem Tierheimvorstand organisiert. Wir sind keine Profis, doch wir haben unser Bestes gegeben und unser ganzes Herz in dieses Charity-Event gelegt“, freut sich Zwettler auf zahlreiche Besucher, die das Tierheim unterstützen wollen.

