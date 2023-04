Ansturm auf Tattoo-Event in Bruck

Es war etwas völlig Neuartiges in der Brucker Veranstaltungslandschaft: Bei „Tattoo & Musik“ konnte man sich am Samstag im Stadttheater kurzerhand eine Tätowierung oder ein Piercing holen – und damit gleichzeitig die Vierbeiner im Brucker Tierheim unterstützen. Zwölf Tätowierer hatte das Tierheim dafür zu Gast. Außerdem konnte man sich schminken oder massieren lassen. Am Abend stieg dann die große Party beim Konzertreigen der Bands „Covernders“, „Vandans“ und „Enty Jeff“.

Und der Erfolg gab dem Tierschutzverein rund um Obfrau Anna Zwettler auf voller Länge recht. Schon vor Beginn des Events standen die Besucher vor dem Stadttheater Schlange. Mit dabei waren auch Bürgermeister Gerhard Weil, Vize Roman Brunnthaler, die Stadträte Tina Heissenberger und Ronald Altmann, sowie die Gemeinderäte Hannes Hübner und Daniel Hejda. Eine Wiederholung des Events im kommenden Jahr ist also so gut wie fix.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.