Hainburg: „Tierisches“ Konzert im Wasserturm

Unter dem Motto „Einfach tierisch ist nicht gleich tierisch einfach“ unternahm der Gitarrenvirtuose Richard Haasz mit dem Publikum eine musikalische Rundreise durch die Tierwelt. Von den bekannten Variationen über „Die Forelle“ von Franz Schubert, „Blackbird“ von den Beatles oder der Geschichte vom Kuckuck und dem Esel reichte das Programm. Dazu erklangen bekannte Kinderlieder („Kommt ein Vogel geflogen“, „Summ, summ, summ“) und moderne Klassiker wie „Hound Dog“ oder „Police Dog Blues“ in der Bearbeitung von Haasz. Besonderen Eindruck machte das virtuose Stück „Der Bienenstock“ des spanischen Komponisten Emilio Pujol. „Ich hoffe, ihr hattet tierisch Spaß und fandet das Konzert saugut“, wünschte der Musiker dem Publikum nach den Zugaben „Vielen Dank für die Blumen“ und „Guten Abend, gut Nacht“.

Haasz verzichtet wie schon in den Vorjahren auf sein Honorar zugunsten der Erhaltung des Wasserturms. Eine Neuauflage des Konzerts ist geplant.

Richard Haasz wurde 1970 in Hainburg geboren. Er studierte Instrumental-und Gesangspädagogik und Konzertfach Gitarre am Josef-Mathias-Hauer-Konservatorium Wiener Neustadt bei Gabriele Stupka. Haasz unterrichtet an der Musikschule „Unteres-Pitten-und Schwarzathal“ und an der Musikschule Kittsee.