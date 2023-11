Hainburg: Klavierabend zugunsten bedürftiger Kinder

Die weltweite Initiative „Mary's Meals“ versorgt eigenen Angaben zufolge über 2,4 Millionen Kinder in den 18 ärmsten Staaten der Welt mit einer täglichen Mahlzeit in der Schule. Die Hainburgerin Heidemarie Scholz hat daher zugunsten von „Mary's Meals“ ein Benefizkonzert am 11. November um 17 Uhr in der Martin Luther-Kirche organisiert. Die Pianistin Wakana Katsumoto wird Werke von Mozart, Schubert und weiteren bekannten Komponisten vortragen. Die gebürtige Japanerin studierte zunächst in Tokio Klavier, dann wechselte sie zum Masterstudium an die Musikuniversität Wien. Sie absolvierte bereits zahlreiche internationale Auftritte.

„Ich habe 2016 begonnen, mit kleinen Hauskonzerten mit Künstlern der Hochschule Bratislava in meinem Haus für ,Mary's Meals´ zu sammeln“, berichtet Heidemarie Scholz. Mittlerweile sei der Kreis der Unterstützenden immer größer geworden, sodass der Benefizabend nun in der Martin-Luther-Kirche stattfinde, wo 110 Personen Platz hätten. „Ich finde, dass gerade in der heutigen Zeit, wo täglich soviel Negatives passiert, es enorm wichtig ist, dass jeder so gut er kann einen Beitrag gibt für eine bessere, lebenswertere Welt. Mein Beitrag ist es eben, die Schulmahlzeiten von ,Mary's Meals zu unterstützen, weil ich weiß, dass das Geld zuverlässig für die Schulkinder verwendet wird“, sagt Scholz.

Auch sei es schön, wenn Menschen sich versammelten, um gemeinsam Musik zu erleben. Nach den Konzerten gebe es immer noch ein gemütliches Beisammensein mit guten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. „So verbinden wir Freude an schöner Musik und Gemeinschaft“, so Scholz. Weitere Veranstaltungen sind bereits festgesetzt, als nächstes soll am 16. Dezember um 17 Uhr ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit Texten von Ludwig Thoma stattfinden.

Sitzplätze für das Konzert am 11. November können unter 0664/244 01 43 reserviert werden.