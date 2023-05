Benefizaktion: Kunsthandwerksmarkt lockt zahlreiche BesucherInnen

Vergangenen Sonntag fand in der Kulturhalle in der Gemeinde Au zum ersten Mal eine Veranstaltung der besonderen Art statt: Ein Kunsthandwerksmarkt mit verschiedenen AustellerInnen aus der Region. Zu erwerben gab es diverse Kunsterzeugnisse aus Holz, Metall und Textil, sowie kulinarische Produkte wie etwa Honig, Backwaren, Säfte und Kräutermischungen. Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) beschreibt die Atmosphäre als „geprägt von Engagement, Großzügigkeit und Gemeinschaftssinn“. Der Organisator dieses Marktes, der Stotzinger Kunsthandwerker Jürgen Schmid (Holzdeko Schmid) ist überwältigt von der regen Teilnahme an AustellerInnen und BesucherInnen: „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet, es müssen um die 300 Leute hier gewesen sein.“ Bei freiem Eintritt freuten sich die Veranstalter über die großzügige finanzielle Unterstützung der Gäste. Die Hälfte der gesammelten Spenden in der Höhe von rund 2000 Euro geht an die Aurer „Unkrautkillergang“, die mit diesen Mitteln Projekte zur Verschönerung des Ortes finanzieren wird, der Rest wird dem „Caritas Haus Vitus“ in Wimpassing gespendet, um dort Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das vielfältige Buffet, das von der „Unkrautkillergang“ in Form von Mehlspeisen und belegten Broten feilgeboten wurde. Zudem standen vor der Kulturhalle von einem „Foodtruck“ zubereitete diverse Langos-Spezialitäten im Angebot. Eine Tombola mit zahlreichen gespendeten Preisen, sorgte für ein weiteres Highlight der Veranstaltung. Bürgermeisterin Fekete: „Die positive Resonanz und die großzügigen Spenden tragen dazu bei, die lokale Gemeinschaft zu stärken und bedeutende Projekte zu realisieren.“ Organisator Schmid freut sich, „dass aufgrund der guten Resonanz bereits am 8. Oktober wieder ein Kunsthandwerksmarkt stattfinden wird.“

