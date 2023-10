BENEFIZAKTION Team des Landesklinikums Hainburg nahm an „Vision Run“ teil

Die 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landesklinikums Hainburg in St. Pölten Foto: Landesgesundheitsagentur NÖ

B ei Niederösterreichs größtem Charity-Firmenlauf in St. Pölten waren heuer3.261 Sportlerinnen und Sportler aus ganz NÖ am Start. Insgesamt wurden über 30.000 Euro an Spenden für Sozialprojekte gesammelt.