Fest der Feuerwehr in Sommerein

Bereits am Samstagnachmittag bestand reges treiben bei der Freiwilligen Feuerwehr Sommerein: Die vierte Sommereiner Feuerwehrolympiade fand unter dem Beifall zahlreicher BesucherInnen statt. Abends führte der Musikverein Sommerein mit seinem alleseits beliebten Dämmershoppen durch den Abend der in ausgelassenes Feiern bis in die frühen Morgenstunden mündete. Am Sonntagvormittag fing es besinnlich an mit einer Feldmesse und der Fahrzeugsegnung des neu erworbenden Löschfahrzeuges (HLF1-W, die NÖN berichtete). Beim Früshoppen und erneut bester und zünftiger Verpflegung sorgte die „Leithaberger Blechmusi“ für heiteres Feiern und Beisammensein. Der Reinerlös dieser veranstaltung kommt, wie gewohnt, dem Ankauf neuer Ausrüstung und Geräte für die Florianis zugute.