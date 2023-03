Frühlingserwachen in der Neuen Mittelschule Mannersdorf

Fritz und Gerda Amelin mit Enkeltochter Jola waren vom vielfältigen Angebot begeistert Foto: Isabella Hirtl

Selbsgekochte Marmeladen, Sirupe und Liköre luden zum Verkosten ein Foto: Isabella Hirtl

Die stimmungsvoll dekorierte Aula der Schule versprühte wahrhaftig das Erwachen des Frühlings: Zahlreiche Verkaufsstände boten diverse selbstgebastelte Dekorationsstücke für Frühling und Ostern feil. Daneben gab es selbstgemachte Marmeladen, Backmischungen, Eierliköre und Kräutersalze, welche vor Ort verkostet und erworben werden konnten. Diese wurden Großteils in der Freizeit der LehrerInnen und SchülerInnen in der schuleigenen Küche hergestellt. Am Flohmarkt wurden neuwertige Bücher, Spiele und Puzzles angeboten und in der „Kunstgalerie“ wurden zahlreiche Werke der SchülerInnen präsentiert, die im Rahmen mehrerer Workshops für experimentelles Arbeiten angefertigt worden waren. Großer Andrang herrschte auch in der Cafeteria, wo man, dank der großzügigen Mehlspeisenspende zahlreicher Eltern, bei Kaffee und Kuchen Platz für den ein oder anderen netten Plausch finden konnte. Bereits 2018 war der erste Frühlingsmarkt, damals für die Anschaffung von Sitzgelegenheiten in der Aula initiiert worden. Dieses Jahr war das Fest ein ebenso großer Erfolg mit rund 300 BesucherInnen. Der Erlös wird in die Anschaffung von Outdoor-Möbeln im neugestalteten Schulhof fließen, „damit die Kinder auch im Freien Entspannung finden und in Ruhe chillen können“, erzählt Lehrerin Eva Hartenthaler, die Initiatorin des Events, und fährt fort: „Es war wirklich ein toller Erfolg und ich möchte mich auf diesem Weg für die wunderbare Unterstützung bei meinen KollegInnen, den Eltern und natürlich den SchülerInnen bedanken.“

