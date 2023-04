Berg befragte seine Bürger

Die Gemeinde ist wieder in den „Gemeinde21-Prozess“ eingestiegen. Damit soll die weitere Entwicklung des Ortes gemeinsam mit den Bürgern gestaltet werden. Als Grundlage für die weitere Vorgangsweise wurde in Form einer Fragebogenaktion erhoben, wie die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Ort sehen, was ihnen gefällt und wo der Schuh drückt. Projektbegleiter Alexander Kuhness von der „NÖ.Regional“ stellte der Projektgruppe die Ergebnisse vor, die in einem Dialogprozess aufgearbeitet werden sollen. Eine öffentliche Präsentation ist am 25. Mai im Gasthof Burkhart geplant. Bis dahin sollen schon erste Ziele abgesteckt sein.

Die meisten Einwohner fühlen sich wohl in Berg

321 Fragebögen wurden ausgefüllt und fristgerecht abgegeben und liefern Einblick in die Meinungen der Gemeindebürger. Angesichts der Größe der Gemeinde von knapp 1.000 Einwohnern sind die Ergebnisse statistisch repräsentativ.

Der Tenor der Rückmeldungen: die meisten sind „stolz auf Berg“ und fühlen sich in ihrer Heimatgemeinde wohl. Und doch bieten sich Verbesserungsvorschläge wie etwa mehr Bäume und naturnahe Bereiche und dafür weniger Hundekot im öffentlichen Raum.

Ein Dauerthema bleibt die Verkehrssituation. Hier werden bei der Auswertung Widersprüche festgestellt, weil der erhebliche Individualverkehr von den Gemeindebürgern meist selbst verursacht wäre, Alternativen wie öffentliche Verkehrsmittel aber kaum genutzt würden. Ebenso sei die erwünschte Neugestaltung von Straßen und öffentlichen Räumen weder einfach umzusetzen noch zu finanzieren.

Bei Klima- und Umweltschutz gebe es ein wachsendes Bewusstsein vor allem für kleine, machbare Maßnahmen. So wurden konkrete Vorschläge geäußert, wie etwa kurze Wege zu Fuß zu gehen, öfter mit dem Rad zu fahren und mehr Bäume zu pflanzen.

Beim Thema Wohnen stehen Leistbarkeit, die Gestaltung des Umfeldes und die Sicherung der Nahversorgung im Vordergrund. Auch die Möglichkeiten zum Freizeitangebot seien groß, aber nicht allen bekannt. Ergänzt werden könne das Angebot etwa um einen Fitnessparcours, einen Beachvolleyballplatz oder zusätzliche Radwege.

Angebote müssen auch genutzt werden

Die Angebote sind also nach Meinung der Bürger umfassend vorhanden. Sie könnten allerdings besser angenommen werden. Im Bereich Infrastruktur stehen deren Sicherung und der punktuelle Ausbau im Fokus. Erwünscht wären zusätzlich eine Aufbahrungshalle, der Glasfaserausbau oder eine Entkalkungsanlage. Wesentlich könne Berg weiters durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im Ort oder die Nachnutzung von leerstehenden Gebäuden profitieren.

„Wir werden und wollen also in einem gemeinsamen, überparteilichen Entwicklungsprozess die Ergebnisse in den kommenden Monaten strukturiert und professionell begleitet aufarbeiten“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Bürgermeister Andreas Hammer und Prozessbegleiter Alexander Kuhness. Die Bürger sollen in die Aufarbeitung einbezogen werden, ein gemeinsam getragenes Leitbild wird in den kommenden Jahren erstellt werden.

