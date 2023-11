Hainburg: Zwei Pkw an Kreuzung kollidiert

Die Feuerwehr Hainburg wurde am Samstag gegen 14.45Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schanzstraße alarmiert. Zwei Autos waren im Kreuzungsbereich zusammengekracht. Alle Insassen überstanden den Vorfall unverletzt. Ein am Unfall beteiligtes Geländefahrzeug konnte die Fahrt problemlos fortsetzen, der zweite Pkw konnte wegen eines Achsbruches nicht mehr fahren und musste abtransportiert werden. Daher wurde das Wechselladefahrzeug von der parallel laufenden Katastrophenhilfsdienstübung rückbeordert, da es für die Fahrzeugbergung benötigt wurde. Das defekte Fahrzeug wurde mit dem Kran verladen und anschließend auf dem städtischen Bauhof sichergestellt.