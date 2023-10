Pachfurth: Pkw in Acker gelandet

Die Feuerwehr Pachfurth wurde am Dienstag zu einer Fahrzeugbergung auf der Straße Richtung Höflein, kurz nach der Ortsausfahrt, alarmiert. „Beim Eintreffen am Einsatzort fanden wir ein umgekipptes Auto in einem Feld vor. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, heißt es im Feuerwehrbericht.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz her und trennte die Batterie ab. Anschließend wurde das Auto näher an den Straßenrand geschleppt, so war der Abtransport durch einen Abschleppdienst problemlos möglich.