Pachfurth: Unfall an Kreuzung zum Freizeitzentrum

In der Nähe des Freizeitzentrums Pachfurth kam es am Freitag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung der B211 mit der Zufahrt zum Freizeitzentrum waren zwei Pkws kollidiert.

Die Feuerwehr Pachfurth wurde per Blaulicht-SMS und Sirene alarmiert: Bei der Ankunft der Kameraden waren ein First Responder (Acute Community Nurse) und der Rettungsdienst (Rotes Kreuz Bruck/Leitha) an Ort und Stelle und kümmerten sich um die beiden verunfallten Fahrer. Die Polizei hatte mit der Unfallaufnahme begonnen .

„Unsere Hauptaufgabe bestand darin, den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen anzuhalten, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsmittel mit Ölbindemittel zu beseitigen“, teilt die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Nach Freigabe durch die Polizei wurde das Fahrzeug, das die Straße Richtung Rohrau blockierte, an einem von der Exekutive festgelegten Ort abgestellt.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern angerückt, der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.