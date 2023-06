Prellenkirchen: Flugzeug in Kornfeld notgelandet

Bange Augenblicke erlebten die Insassen eines Kleinflugzeuges am Donnerstag: während eines Rundfluges war plötzlich der Motor eines Kleinflugzeuges aus unbekannter Ursache ins Stocken geraten. Der erfahrene Pilot konnte die Cessna in einem Triticale-Feld nördlich des Ortsgebietes von Prellenkirchen landen („Triticale“ ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, Anmerkung). „Glücklicherweise blieben alle beteiligten Personen unverletzt und auch das Flugzeug blieb ohne äußerlichen Schaden“, teilt die Feuerwehr Prellenkirchen in einer Aussendung mit.

Die Kameraden waren von der Flugplatzbetriebsleitung gegen 16 Uhr alarmiert worden. Nach einer kurzen Lageeinweisung wurde die Cessna mit einem Traktor aus dem Feld und dann bis in den Hangar geschleppt. Dazu war es kurzfristig notwendig, die Straße L167 zwischen Prellenkirchen und Spitzerberg zu sperren.

Die Feuerwehr Prellenkirchen war mit drei Fahrzeugen angerückt, sechzehn Mann standen eineinhalb Stunden im Einsatz.