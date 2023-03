Enzersdorf: Unfall bei Forstarbeiten

Berufsbedingtes Bäumefällen führte zwei Männer am Dienstag in das Waldstück in der Nähe des kalten Berges. Wenig später brauchte einer der beiden - ein 25-Jähriger Mann - rasch Hilfe.

Das Opfer konnte den Unfallhergang selbst berichten: der Baum, den er in Begriff war zu fällen, ist zurückgeschnellt und hat ihn mit voller Wucht im Bereich der Beine erwischt. Er wurde dabei schwer verletzt.

Sein Kollege alarmierte sofort die Rettung. Das Team des Christophorus 3 und des Roten Kreuzes Schwechat waren wenig später vor Ort.

Die Feuerwehrmänner der Wehr Enzersdorf, die erst vor wenigen Wochen, genau so einen Unfall als Übung trainierten, mussten für die Bergung des Mannes mittels Helikopter eine Bergezone frei machen. Mittels Tau wurde der Verletzte vom Waldboden geholt und ins Krankenhaus geflogen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.