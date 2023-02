Berthold Obermüller im NÖN-Gespräch: „Richtung Hightech entwickelt“

NÖN: In den Semesterferien war die LBS Pöchlarn ruhig. Wie viele Lehrlinge sind hier unterwegs, wenn Normalbetrieb herrscht?

Berthold Obermüller: Etwa 310 Lehrlinge aus all unseren Berufen. Wir haben vorige Woche, also eine Woche vor Semester, unseren dritten Lehrgang gestartet. Die Schule wurde 1910 als Gebietsberufsschule gegründet, in den 50er-Jahren ging Pöchlarn im Zuge der Reform als „Holzschule“ hervor. Und das ist nach wie vor so, die Zimmerei, Tischlerei und Fassbinderei sind unsere drei „Holzberufe“ und seit 2005 auch die Informationstechnologien. Wobei sich der Tischler und der Zimmerer um einen Hightech-Beruf erweitert haben. Die Zimmereitechnik und die Tischlereitechnik sind auch stark boomende Berufe bei den Mädchen, bei letzterer verzeichnen wir rund 25 Prozent.

Ein Exemplar des Bundespräsidenten-Portraits, angefertigt mittels eigens entwickelter Frästechnik, wurde Alexander Van der Bellen persönlich geschenkt. Foto: Denise Schweiger

Wie sieht’s generell mit der „Frauenquote“ aus?

Obermüller: Da liegen wir im Bereich von zehn Prozent. Die klassischen Holzberufe sind nach wie vor „burschendominiert“, aber auch hier steigt der Mädchenanteil.

Sie sind seit dem Vorjahr Direktor, wie kam es dazu?

Obermüller: Ich war damals, in den 80er-Jahren, einer der jüngsten Kollegen. Heute einer der Ältesten. Also nicht nur nach dem Lebensjahr – ich bin im 60. –, sondern auch nach den Dienstjahren, ich befinde mich aktuell im 35. Dienstjahr. Ich war seit 2008 Direktor-Stellvertreter, aus dieser Position heraus hab ich mich dann voriges Jahr nach dem Ausscheiden von Direktor Erich Drabek in den Ruhestand dazu entschlossen, mich bei der Ausschreibung zu bewerben. 14 Jahre Stellvertreter-Funktion bedeutet natürlich, dass man sämtliche Abläufe im Haus kennt und auch sämtliche Ideen mit- und weiterträgt.

35 Jahre sind Sie also hier schon am Standort in Pöchlarn. Wie hat sich die Schule verändert?

Obermüller: Der Werkstättenunterricht ist in Richtung Hightech-Maschinen gegangen: Konnte man früher mit einem Schalter nur über „Ein“ oder „Aus“ verfügen, haben heute selbst einfache Kreissägen oder Hobelmaschinen ein entsprechendes computerunterstütztes System. Ein besonders eindrucksvolles Gerät ist die CNC-Maschine, ein computergesteuertes Bearbeitungszentrum, an der man etwa bohren, schneiden oder profilieren kann. Wir sind hier in der Schule mit hochwertigem Werkzeug und Geräten gut ausgestattet.

Foto: Denise Schweiger

Die Lehrberufpalette „beschränkt“ sich aber nicht „nur“ auf Holzberufe, auch die Ausbildung zum Applikationsentwickler wird beispielsweise angeboten. Sprich: Apps fürs Handy?

Obermüller: Ja, genau, die Schülerinnen und Schüler entwickeln Applikationen, also Apps. Seit 2005 gibt es hier die Informationstechnologie: Wir bieten zwei Formen an, die Applikationstechnik und die Betriebs- und Systemtechnik. Die ganze Abteilung boomt, das merkt man auch bei den Lehrlingszahlen in diesem Bereich.

Apropos Schülerzahl: Österreich ächzt unter dem Fachkräftemangel, Berufsschulen sind im Kampf gegen diesen Umstand essenziell. Wie hat sich die Zahl der Lehrlinge über die Jahre entwickelt?

Obermüller: Wenn man die Statistik vor 40 Jahren betrachtet, dann gab es in Pöchlarn fünf Lehrgänge, pro Schuljahr bis zu 3.000 Lehrlinge. Dividiert durch fünf bedeutet das 600 Lehrlinge – heute sind wir bei 300 bis 320 Auszubildenden im Lehrgang im Zehnwochen-Rhythmus. Wie gesagt, früher waren es fünf Lehrgänge, heute sind es nur mehr vier. Natürlich schlägt sich aber hier auch der Geburtenrückgang nieder.

Aus der Politik hört man seit Jahren die Schlagworte „Lehrlingsoffensive“ und „Imagekampagne“. Es wird viel darüber geredet, wird aber realpolitisch auch genug getan?

Obermüller: Diese Entwicklung ist natürlich auch durch die Eltern vorgegeben: Das Ergreifen eines Handwerkberufes hat lange Zeit nicht als „in“ gegolten – wobei der Tischler und der Holzberuf nach wie vor gern gewählte sind.

Foto: Denise Schweiger

Als Berufsschule wollen Sie 14-, 15-Jährige erreichen, das klappt in der Regel auf Social Media und im Internet. Es gibt bislang gar keinen Social-Media-Auftritt der LBS, auch die Homepage sieht seit Jahren gleich aus. Warum nutzt man die Plattformen der eigenen Zielgruppe nicht?

Obermüller: Wir wollen uns natürlich in der Schulentwicklung vorantreiben, aber wie man weiß, ist das sehr arbeitsintensiv, man würde ja fast eine eigene Stelle für Social Media brauchen. In der dualen Ausbildung ist es zudem notwendig, dass Lehrverträge in den Firmen abgeschlossen werden, wir sind hier vorrangig der Partner der Wirtschaft. Aber ja, das stimmt, Social-Media-Auftritte gibt es von unserer Seite her nicht.

... Vielleicht noch nicht?

Obermüller: Ja, noch nicht: Wir haben es uns als Entwicklungsziel vorgenommen. Es gibt aber aktuell ein paar Dinge im Haus, die jetzt fällig werden und die wir umsetzen wollen.

Bevor wir näher darauf eingehen, noch eine Frage zu einem besonderen Berufsangebot in der LBS: Pöchlarn ist die einzige Schule für angehende Fassbinder in ganz Österreich. In einem NÖN-Artikel aus 2020 sagte Fassbinder Gerhard Benninger, dass es immer schwieriger wird, junge Leute für diesen Beruf zu finden. Was sagen Sie, drei Jahre später, dazu?

Obermüller: Die grundsätzliche Entwicklung ist natürlich, so wie der Herr Benninger gesagt hat, schwierig, weil es nicht so viele Betriebe gibt. Dort, wo es welche gibt, also in Salzburg, Kärnten und Niederösterreich, gibt es auch Lehrlinge. Seit einigen Jahren kommen auch Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Südtirol zu uns, das ist uns durch Kooperationen geglückt. Aber betreffend Schülerzahlen muss man das auch immer wieder in Relation sehen. Wenn sich die Anzahl von vier auf sieben Fassbinder-Lehrlinge erhöht, hat man zwar einen Zuwachs von 80 Prozent, aber immer noch eine geringe Zahl. Das ist gegenüber den Tischlern und Zimmerern kein Vergleich.

Sind es wirklich nur sieben?

Obermüller: Aktuell sind im dritten Lehrjahr sechs und im ersten Lehrjahr zwei. Der Abteilungsunterricht ist hier für unsere Lehrer durchaus herausfordernd, weil sie die dritte und die erste Klasse gleichzeitig unterrichten müssen. Bei so geringen Zahlen können wir keine eigenen Klassen führen.

Foto: Denise Schweiger

Weil Sie angesprochen haben, dass „Dinge im Haus jetzt fällig“ werden: Worum geht’s da?

Obermüller: Eine verstärkte Digitalisierung ist notwendig, wir wollen etwa vom Kabelinternet auf WLAN wechseln. Außerdem sollen Aufenthaltsräume für die Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. Und da sich auch der Unterricht gewandelt hat, wollen wir eine Klasse zur „Wohlfühlklasse“ adaptieren.

Wie kann man sich so eine Wohlfühlklasse vorstellen? Steht dann eine Lounge im Klassenraum?

Obermüller: Das könnte durchaus sein. Oder auch ein Stehpult, Unterricht muss schließlich nicht immer im Sitzen stattfinden. Es soll dort auch Bewegung möglich sein. In dieser „Wohlfühlklasse“ kann dann Unterricht stattfinden, der anders als gewohnt abläuft, etwa im Sprachenunterricht ließe sich das umsetzen. Die Realisierung soll nach aktuellem Stand im kommenden Schuljahr, also 2023/2024, erfolgen. Ich rechne mit einer kostengünstigeren Abwicklung, da wir ja Experten im Haus haben. Da werden alle drei großen Berufsfelder zum Zug kommen: die Zimmerer für den konstruktiven Holzbau, die Tischler für den Innenausbau und die IT für die Technik.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.