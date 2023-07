Vier Huskys aus Gmünd landeten in Brucker Tierheim

Im Brucker Tierheim ist es seit einigen Tagen deutlich lauter als sonst. Der Grund dafür sind die vier Huskyhündinnen, die das Tierheim aufgenommen hat. Sie wurden wie sieben weitere Hunde einer Züchterin aus dem Bezirk Gmünd abgenommen, die die Tiere offenbar nur sehr unregelmäßig gefüttert hat. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung soll in der Obhut der Züchterin sogar eine trächtige Hündin verhungert sein.

Nach der Abnahme ersuchte das zuständige Tierheim Krems die anderen Landestierheime um Unterstützung bei der Unterbringung. „Die vier Huskyhündinnen sind jetzt seit Dienstag in unserer Obhut“, erzählt Tierheim-Obfrau Anna Zwettler. Es gehe ihnen derzeit den Umständen entsprechend gut. „Sie sind sehr aktiv und Menschen gegenüber prinzipiell freundlich“, so Zwettler. Sobald sich ihnen Menschen nähern, würden sie aber noch sehr aufgeregt und laut reagieren. „Wie haben in der Hundequarantäne 90 Dezibel bei der Morgenbegrüßung gemessen“, verdeutlicht Zwettler.

Spenden für die Hunde erbeten

Alle Hündinnen seien sehr abgemagert und dementsprechend hungrig. Sie werden nun auf Infektionskrankheiten getestet und überhaupt umfassend medizinisch untersucht. „Die medizinischen Untersuchungen und die Versorgung strapaziert unser ohnehin sehr knapp bemessenes Budget“, ersucht Zwettler daher dringend um Unterstützung. „Wir würden uns sehr über Nassfutter- und Putzmittelspenden freuen“, zählt Zwettler auch Küchenrollen und Gummihandschuhe als dringend benütigte Utensilien auf. Spenden können auf das Tierheimkonto unter dem Betreff „Polas Stars“ für die Huskys überwiesen werden.

Da es sich um eine Beschlagnahmung handelt, müssen die Hündinnen nun auf jeden Fall 60 Tage in der Obhut des Tierheims bleiben und können daher noch nicht vermittelt werden.