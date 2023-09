Berg: Kälte gegen Schmerzen

Viele Menschen werden von chronischen Schmerzen geplagt, ob Rheuma, Arthritis, Gelenkschmerzen oder Migräne. Ein neuartiges Gerät soll nun Linderung schaffen. Basierend auf der „Alpha Cooling“-Technologie wird Kälte gegen die Beschwerden angewandt. Die Anwendung erscheint einfach: die Hände werden in eine Box gesteckt, welche das Blut über die Handflächen mit einem definierten Unterdruck kühlt. Die Hände sollen als „Wärmetauscher“ verwendet werden. Das Senken der Körpertemperatur löst laut Hersteller zahlreiche Prozesse im Körper aus, so sollen beispielsweise vermehrt Endorphine (schmerzhemmende Hormone) ausgeschüttet und Entzündungen gebremst werden. Das Nervensystem werde ebenfalls beruhigt und Selbstheilungskräfte angeregt. Auch bei Sportverletzungen oder zur Regeneration könne die Technologie eingesetzt werden.

Die Behandlung dauert mindestens zwei Minuten, in besonderen Fällen werden vom Hersteller fünf Mal zwei Minuten empfohlen.

Das Gerät wurde von Personal Trainer Alfred Prosenbauer in seinem Studio vorgestellt. „Vom Effekt her ist es, als würde man in Eis baden“, erklärt Prosenbauer. Wer sich von der Wirkung überzeugen wolle, könne gern einen kostenlosen Probetermin vereinbaren. Bereits getestet hat das Gerät Yvonne Stark-Ziegler, Kreisärztin von Pama und Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl/See). „Ich habe es ausprobiert, es ist ein angenehmes Gefühl, ich werde eine mögliche Anwendung mit meinen Patientinnen und Patienten besprechen“, lautet das Resümee der Medizinerin.