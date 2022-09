Besitzer gesucht Fahrraddiebstähle in Bruck geklärt

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: LPD NÖ

E in unbekannter Täter stahl am 27. Juni 2022 ein Fahrrad aus einer Garageneinfahrt in Bruck an der Leitha.