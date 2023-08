Pachfurth Pfarrfest war bestens besucht

Paul Mayer, P. Adam Konopka, Lea-Sophie Mantl, Noel Gaubmann, Marion Tsolkas, Lina Österreicher und Irina Kreinbucher; vorne: Raphael, Felizitas, Isabelle, Samuel und Gabriel. Foto: NÖN/Josef Rittler

E iniges los war am Wochenende im Pfarrgarten: am Samstag luden P. Adam und sein Team zum Heurigenabend mit Livemusik, am Sonntag nach der Messe zum Frühschoppen.