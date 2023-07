Florianiheurigen in Wildungsmauer

Zum 34. Florianiheurigen lud die Feuerwehr Wildungsmauer am Wochenende. Beim neuen Feuerwehrhaus hatten Kommandant Norbert Gesperger und sein Team für üppige Verpflegung vom Blunzngröstl bis zum sonntäglichen Schnitzel gesorgt, auf dem Programm standen Livemusik am Freitag, Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto für Kinder und jeden Abend Barbetrieb. Nach der von P. Dariusz Mogielnicki zelebrierten Festmesse spielte die Blasmusikkapelle Haslau-Maria Ellend am Sonntag zum Frühschoppen auf.

Unter den Gästen: Scharndorfs Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer, der Bürgermeister von Haslau-Maria Ellend, Jürgen Preselmaier, Ortsvorsteher Thomas Schäfer (alle ÖVP), Gemeinderätin Berta Ritter (SPÖ), der ehemalige Scharndorfer Bürgermeister Hubert Zwickelstorfer und Helmut Fritz, der ehemalige Ortschef von Haslau-Maria Ellend. Im Rahmen des Festes wurde Dominik Golias als ehemaligem Kommandant-Stellvertreter und für seine Leistungen beim Umbau des Feuerwehrhauses die Silberne Ehrennadel der Gemeinde Scharndorf verliehen.