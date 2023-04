Brigitta Leidner bleibt Obfrau der Volkshilfe Bruck

Für die kommenden fünf Jahre ist der Vorstand der Brucker Volkshilfe wieder fixiert. Er wurde von den Delegierten einstimmig gewählt. Den Vorsitz hat wie schon bisher Brigitta Leidner. Und auch sonst sind viele bekannte Gesichter im Leitungsgremium wieder vertreten.

Leidner und ihr Team werden weiterhin „ehrenamtlich und mit vollem Engagement“, wie die Vorsitzende betont, daran arbeiten, die Angebote der Volkshilfe NÖ den Menschen in der Region näher zu bringen und für jene Menschen da zu sein, die Hilfe benötigen. „Viele ehrenamtliche HelferInnen, Mitglieder und SpenderInnen ermöglichen es uns, für Menschen da zu sein, die uns brauchen, egal in welcher schwierigen Lebenssituation sie sich gerade befinden“, erklärt Leidner stolz, dass hier nach wie vor die Freiwilligkeit im Vordergrund stehe. „Ich freue mich deshalb sehr auf meine fünfte Periode als Vorsitzende der Volkshilfe Bruck/Leitha.“

1947 wurde die Volkshilfe NÖ als gemeinnütziger Verein gegründet. Die Anfänge reichen jedoch bis in die 1920er Jahre zurück. „Damals wie heute ist das Ziel, Menschen in Not zu helfen“, so Leidner. Heute ist die Volkshilfe NÖ mit ihrer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft „Service Mensch GmbH“ vor allem in der Senioren- und Kinderbetreuung tätig. In der Region Bruck sind zur Zeit 22 MitarbeiterInnen mit Herz in der Hauskrankenpflege, als Heimhilfe und als mobile Physiotherapeutinnen tätig. An neun Standorten in der Region wird die schulische Nachmittagsbetreuung von der Volkshilfe NÖ durchgeführt.

Der neu gewählte Vorstand:

Vorsitzende: Brigitta Leidner

Stellvertreter: Berta Ritter und Bruno Fischer

Kassierin: Barbara Pimpel

Stellvertreterin: Gertrude Tschurtschenthaler

Schriftführerin: Annemarie Tischler

Stellvertreterin: Gabriela Oderits

