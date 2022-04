Werbung

Meisterin Michelle Fischer hat in ihrem Betrieb „FarbtRäume“ vier junge Frauen beschäftigt. „Unser Motto lautet „Neues gestalten – Altes erhalten“. Wir sind hauptsächlich in Sachen Malerarbeiten, dekorative Wandgestaltung, Lackier- oder Tapezierarbeiten tätig“, erzählt die 26-jährige Malermeisterin. Am Foto malt sie mit ihren Mitarbeiterinnen die neuen Räumlichkeiten für Zahnarzt Dr. Lukas Crepaz aus.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.