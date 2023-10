Volksschule Prellenkirchen erhält Sportgütesiegel in Gold

Die Volksschule Prellenkirchen hat das Sportgütesiegel in Gold verliehen bekommen. Dieses Gütezeichen soll diejenigen Schulen vor den Vorhang holen, die sich speziell für Gesundheit und Sport einsetzen und mit Aktionen und Initiativen Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung animieren. „In den letzten Jahren konnten wir uns noch in den Themen Bewegungserziehung und Gesundheitserziehung gewaltig steigern“, berichtet Direktorin Patricia Heckermann-Nemeth. Das Angebot an der Schule ist breit gefächert: Die Schülerinnen und Schüler können Schwimmabzeichen ablegen, an Sportwettbewerben teilnehmen, Tennisschnupperkurse besuchen, einen Ninja-Parcours bestreiten, Eislaufen gehen und noch vieles mehr. „Weiters zählt unsere Volksschule zu den Sport-und bewegungsfreundlichen Schulen Niederösterreichs“, ergänzt Heckermann-Nemeth.

„Bewegung und Gesundheit stehen beim Schulsport-Gütesiegel im Vordergrund“, erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), die die Auszeichnung überreichte. Es sei erwiesen, dass sich Bewegung positiv auf den Lernerfolg auswirke und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gefördert werde.

Das Gütesiegel wird für eine Dauer von vier Jahren verliehen und ist für viele verschiedene Schultypen darunter etwa Volksschulen Mittelschulen oder Berufsschulen, vorgesehen. Das Siegel gibt es in den Kategorien Gold, Silber und Bronze, es wird von der Bildungsdirektion für Niederösterreich gemeinsam mit dem Land Niederösterreich überreicht. Die prämierten Schulen zeichnen sich durch besondere Aktivitäten in den Bereichen Sport, Bewegung und Gesundheit aus.