Petronell-Carnuntum hat jetzt „Freizeitparadies“

Nach Jahren des Planens und des engagierten Einsatzes zahlreicher Helfer wurde der Erlebnisraum neben dem Sportplatz am Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das großzügig gestaltete Gelände umfasst etliche Freizeiteinrichtungen, darunter eine Skaterbahn, einen Spielplatz mit verschiedenen Geräten, eine BMX-Strecke und eine Ruhezone mit Sitzgelegenheiten. Strom-und Wasseranschlüsse sorgen für Komfort. Der Beachvolleyballplatz wurde ebenfalls hergerichtet. Die Gesamtkosten betragen 250.000 Euro, einen Teil davon soll das Land mit Förderungen übernehmen.



Alexander Kuhness von „NÖ.Regional“ hatte das Projekt begleitet und skizzierte den Werdegang von den ersten Überlegungen im Jahr 2018 an. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Dinge einfach entstehen“, lobte Kuhness das Durchhaltevermögen der Verantwortlichen. Seitens der Marktgemeinde hatte Amtsleiterin Gisela Klaffl federführend an der Umsetzung mitgewirkt. In die Planungen waren die Kinder der Marktgemeinde miteingebunden gewesen.

„Das Freizeitgelände soll vielen Generationen dienen und auch die Tätigkeit der Vereine unterstützen“, erklärte Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits würdigte das Vorhaben als Beitrag zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung. „Es ist ein Ort zum Wohlfühlen, wo man Freunde treffen und gemeinsam sportlich etwas unternehmen kann“, Wichtig sei es auch als eine Begegnungszone, wo man keinem Konsumzwang unterliege. „Es ist mehr als ein Spielplatz, es ist ein richtiges Freizeitzentrum geworden, auch die Lage gibt etwas her“, sagte auch Landtagsabgeordneter Otto Auer (ÖVP).

Im Rahmenprogramm der Eröffnung fanden unter anderem eine Skateboard-Vorführung, ein Flohmarkt der Kinder und der Bücherei Marc Aurel, und ein Luftgitarrencontest statt. Ebenfalls vertreten waren der ARBÖ und die Berater der Klima- und Energiemodellregion Carnuntum. Für die Verpflegung sorgte der ASV Petronell-Carnuntum. Musikalisch wurde die Feier mit Liedern der Volksschulkinder umrahmt.

