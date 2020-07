Im vergangenen Semester mussten Schulen auf Fern-, Heimunterricht und Schichtbetrieb umstellen. Das hielt Herausforderungen für alle Beteiligten bereit. Wer bereits vor der Corona-Krise digitale Elemente in den Schulalltag integrierte, verschaffte sich einen Startvorteil.

„In Geografie habe ich mit meiner Klasse seit Anfang des Schuljahres die Lernplattform Moodle verwendet. Im Lockdown verlegte ich alle meine Fächer auf diese Plattform“, erzählt der Badener Junglehrer Markus Elian, der an der Musikmittelschule Gumpoldskirchen unterrichtet. Als absehbar wurde, dass Schulen auch nach Ostern geschlossen bleiben würden, zogen immer mehr Pädagogen nach. Gemeinsam mit einer Kollegin schulte Elian interessierte Lehrer ein. Nach Ostern organisierten die Pädagogen den Unterricht einheitlich über Moodle. Für Schüler erstellten sie Erklärvideos. Via Video-Konferenzen und Chats blieb Elian in Kontakt mit seiner Klasse. „Die Digitalisierung des Unterrichts in sehr kurzer Zeit war ein anstrengender Prozess“, betont der Pädagoge. Distance Learning habe für die Lehrer deutliche Mehrarbeit bedeutet.

„Wir sind noch digitaler geworden, ob wir es wollten oder nicht.“ Manuela Hofer, Obfrau des Elternvereins des BG/BRG Biondekgasse

Die Direktorin des Don Bosco Gymnasiums in Unterwaltersdorf, Beatrix Dillmann erkennt hinsichtlich des Distance Learingns Positives und Negatives: „Es war ein konzentrierteres Arbeiten, möglich, da der soziale Stress, der bei Jugendlichen oft herrscht, weil sie in der Gruppe gut da stehen möchten, im Distance Learning reduziert wurde. Jeder Pädagoge konnte die Mitarbeit der jeweiligen Schüler individuell wahrnehmen“, sagt Dillmann. Weniger positiv war, dass Lernangebote auf zu vielen Plattformen verteilt wurden, auch die eigenständige Zeiteinteilung sei für manche Kinder schwer gewesen. Und noch nicht jedes Kind, vor allem in der Unterstufe, hatte einen eigenen Laptop.

Das Gymnasium Biondekgasse in Baden knüpfte an bereits bestehende Ansätze an: „Wir hatten den Vorteil, dass es in der Oberstufe Laptop-Klassen gibt. Vor einiger Zeit haben Schulleitung und Elternverein Leihgeräte angeschafft“, berichtet Manuela Hofer, Obfrau des Elternvereins des Gymnasiums Biondekgasse. Zuletzt seien 17 Geräte verliehen worden. Bewährt habe sich, dass man sich schulintern auf die Nutzung einer Plattform geeinigt hat. „Wir sind noch digitaler geworden, ob wir es wollten oder nicht“, erklärt Hofer.

Auch die Musikmittelschule Weissenbach konnte Schüler mit schuleigenen Notebooks versorgen, wie Direktorin Andrea Sattler berichtet. Damit sei gewährleistet gewesen, dass alle Kinder erreicht werden können. „Wünschenswert wäre gewesen, dass Informationen seitens des Ministeriums früher an die Schulen ergehen. Die meisten Infos habe ich im Vorfeld aus den Medien entnommen“, meint Sattler.

Fussi/Steiner

Auf Elternseite war eine der größten Herausforderungen, dass die eigenen vier Wände plötzlich sowohl als Klassenzimmer als auch als Arbeitsplatz dienen mussten. Davon zu berichten weiß Christian Lick, Obmann des Elternvereins der Volksschule Leobersdorf. „In der Coronakrise ist die Arbeitslast für manche Eltern gestiegen. Gleichzeitig mussten wir Heimunterricht halten. Bei Kindern im Volksschulalter ist es schwieriger, mit Plattformen zu arbeiten. Der Lockdown hat auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass Lehrerinnen physisch anwesend sind. Eltern haben zu Kindern ein anderes Autoritätsverhältnis“, betont Lick.

In der eigenen Familie habe der Tagesplan oft so ausgesehen, dass ein Elternteil am Vormittag die Kinder unterrichtete, während der andere arbeitete. Im Hinblick auf mögliche lokale Schulschließungen im Herbst brauche es genaue Vorgaben seitens der Politik, um arbeitstätigen Eltern die Kinderbetreuung zu ermöglichen, meint Lick.

Die Polytechnischen Schulen durften erst ab 3. Juni Präsenzunterricht halten, Distance Learning sei schwierig gewesen.

„Ich bin meinen Kollegen sehr dankbar, dass sie den Unterricht im Lockdown mit all seinen Herausforderungen bewältigt haben“, betont Helmut Soher, Direktor des Polytechnikums in Kottingbrunn. Es sei nicht einfach gewesen, alle Schüler zu erreichen. Im Fernunterricht habe die Kontrolle über den Tagesrhythmus gefehlt und Schüler hätten viel verlernt. Mehr als andere sind sie von der unsicheren Wirtschaftslage betroffen. „Es ist sehr spürbar, dass Firmen verunsichert sind. Sie wissen nicht, wie es im Herbst weitergeht und stellen teilweise keine Lehrlinge ein“, beobachtet Soher mit Sorge.