111 Wahllokale haben am Sonntag offen

Insgesamt in 111 Sprengeln können die Wähler am 29. Jänner im Bezirk ihre Stimmen abgeben. Zahlreiche Wahlbeisitzer und Wahlhelfer sind dort am Wahltag im Einsatz.

In etlichen Gemeinden, darunter kleinere wie Berg und große wie Schwechat, öffnen die Wahllokale bereits um 7 Uhr früh. Bereits um zehn Uhr schließen auch die ersten Sprengel-Wahllokale wieder, etwa jenes im Feuerwehr-Haus in Schönabrunn. Am längsten hat man in Lanzendorf, Maria Lanzendorf und Schwechat Zeit, seine Stimme abzugeben – dort haben die Wahllokale bis 16 Uhr geöffnet.

Stimmberechtigt sind dieses Mal erstmals nur Hauptwohnsitzer. Davon gibt es im Bezirk 74.142, acht davon leben derzeit im Ausland. Das sind immerhin um 3.300 Personen oder 4,45 Prozent weniger, als noch bei der letzten Landtagswahl 2018.

Die Kandidaten und die wichtigsten Themen im Überblick:

Welche Maßnahme im Straßenverkehr muss angegangen werden?

Otto Auer (ÖVP): Mit den Vertretern der einzelnen Gemeinden des Bezirks will ich mich zusammensetzen und sie bei unterstützenden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung individuell beraten und ihnen zur Seite stehen.

Jürgen Maschl (SPÖ): Umfahrung Pellendorf/Zwölfaxing, B 260 (Umfahrungen Fischamend/Klein-Neusiedl/Schwadorf/Margarethen/Götzendorf, L 2070 Spange Kledering, Weiterführung dreispuriger Ausbau der A 4

Werner Herbert (FPÖ): Hauptziel muss es sein, den ausufernden Schwerverkehr aus den Ortskernen wegzubringen. Daher sind die Ortsumfahrungen wie die B260 oder die Umfahrung Zwölfaxing, aber auch die Umsetzung des Lobautunnels wichtig.

Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne): Kein weiterer Ausbau des Straßennetzes. Mehr Umfahrungen bringen noch mehr Verkehr und noch mehr Bodenversiegelung. Bereits genutzte Flächen müssen optimal genutzt werden.

Paul Haschka (NEOS): Neue Straßen müssen besser durchdacht und nur bei dringendem Bedarf für die Zukunft geplant werden, nicht für die fossile Vergangenheit. Dort, wo es eine Umfahrung gibt, sollte das Ortszentrum verkehrsberuhigt werden.

Renate Strauss (KPÖ): Lkw-Durchzugsverkehr raus aus den Ortschaften.

Tempobeschränkungen auf A4 zur Reduktion der Lärmbelästigung und zur Reduktion von Unfällen und den dadurch verursachten Staus durch die Ortschaften entlang der A4.



Was ist das dringendste Projekt im Bereich des Öffentlichen Verkehrs?

Otto Auer (ÖVP): Taktverdichtung und Verbesserungen im Busverkehr. Wir brauchen aber auch neue Konzepte. Die Zeit der leeren Großraumbusse ist vorbei. Wir setzen auf flexiblere Angebote und Kooperationsprojekte der Gemeinden wie Anrufsammeltaxis.

Jürgen Maschl (SPÖ): Verdichtung der Taktung auf den Hauptrouten bei Bus und Bahn, durchgängige Anbindung aller Gemeinden an Hauptverkehrsknotenpunkte, billigere Tarife, bessere Verbindungen in Nachtzeiten und an Feiertagen schaffen

Werner Herbert (FPÖ): Neben einer Optimierung der Taktung der Bahnverbindungen (Ostbahn und S-Bahn) ist insbesondere eine verbesserte Umstiegs- und Anbindungsmöglichkeiten des öffentlichen Busverkehrs in den Gemeinden dringend geboten.

Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne): Unser Bezirk ist durch die Ostbahn und die S7 sehr gut öffentlich erschlossen. Was fehlt sind passende Konzepte für den Busverkehr und die sogenannte letzte Meile, die Strecke von der Haustür zur Haltestelle.

Paul Haschka (NEOS): Die Erweiterung der Kernzone 100 um zumindest 20 Kilometer und ein Viertelstundentakt für die Züge rund um Wien. Billigere Tickets für alle, die außerhalb dieser Zone wohnen, damit das Pendeln erleichtert wird.

Renate Strauss (KPÖ): Viertelstundentakt bei Bahn konsequent umsetzen.

Anbindung durch öffentlichen Verkehr vom Bahnhof zu umliegenden Ortschaften.

Ausbau von Bus und Schiene ist sinnvoll investiertes Geld.



Welche drei Stichworte fallen Ihnen gegen die Bodenversiegelung ein?

Otto Auer (ÖVP): 1. Bauplatzoptimierung im innerstädtischen und innerdörflichen Bereich.

2. Keine Einkaufszentren mehr in der grünen Wiese.

3. Nutzung bzw. Nachnutzung aller versiegelten Böden sowie Unterstützung der Gemeinden bei Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen.

Jürgen Maschl (SPÖ): Verpflichtende Nutzung von Leerstandsgebäuden bevor Neuversiegelung; Möglichkeiten schaffen, um Gebäudehöhen zu erweitern, um Bodenverbrauch zu minimieren; Prüfungsverfahren einleiten, ob Standorte überhaupt geeignet sind; bereits gewidmete Baulandflächen vorrangig zu benutzen, als neu zu widmen

Werner Herbert (FPÖ): Bodenversieglung steht im Spannungsfeld zwischen notwendigen baulichen Maßnahmen einer Gemeinde (notwendiger Wohnraum, Schulen etc.) und wirtschaftlicher Einzelinteressen. Grundsätzlich sind aber alle Maßnahmen gegen eine überschießende Bodenversiegelung zu begrüßen.

Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne): Leerstandskataster: Ungenutzte Immobilien sollten erfasst und ein Nutzungskonzept eingefordert werden.

Leerstandsabgabe: Spekulation mit leerstehenden Gebäuden muss verhindert werden.

Umwidmung und landwirtschaftliche Nutzung von Natura 2000-Gebieten streng regulieren und kontrollieren.

Paul Haschka (NEOS): Für jede neu gebaute Straße müsste etwa eine gleich große Fläche entsiegelt werden. Es ist auch hoch an der Zeit, Umwidmungen zu beschränken und eine Abgabe auf daraus entstehende Gewinne einzuführen.

Renate Strauss (KPÖ): Die Politik spricht sich gegen Bodenversiegelung aus, gleichzeitig werden riesige Projekte für Logistikzentren und Gewerbeparks durchgewunken. Das passt nicht zusammen. Es braucht strengere Auflagen bei neu geplanten Projekten wie z.B. zur Begrünung und mehr Grünflächen im öffentlichen Raum.



Sind Sie für ein generelles Nachtflugverbot von geplanten Flügen?

Otto Auer (ÖVP): Nein

Jürgen Maschl (SPÖ): In diesem Bereich sind mehrere Komponenten zu berücksichtigen, wie Arbeitsplätze oder dass nicht Ausnahmen dazu führen, mehr Flugbewegungen zu generieren als bisher. Ein generelles Nachtflugverbot ist von vielen Faktoren abhängig.

Werner Herbert (FPÖ): Ein generelles Nachtflugverbot ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, aber derzeit realistisch kaum umsetzbar. Vielmehr gibt es aktuell sogar Bestrebungen, noch mehr Nachtflüge umzusetzen. Dies gilt es aber jedenfalls zu verhindern.

Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne): Ja. Flughäfen wie Zürich, Schipol, Frankfurt oder Gatwick zeigen, dass dies technisch und wirtschaftlich möglich ist. Auch wenn viele sich an den Fluglärm gewöhnt haben, beeinträchtigt er die Gesundheit, vor allem die unserer Kinder.

Paul Haschka (NEOS): Ja, ich bin dafür. Vor allem müssten auch die bestehenden Lärmregelungen besser kontrolliert werden, das ist derzeit zu wenig der Fall.

Renate Strauss (KPÖ): Ja, da unsere Region ohnehin schon sehr stark vom Fluglärm betroffen ist.



Was ist Ihr persönliches Zielergebnis?

Otto Auer (ÖVP): Wir wollen unser Bezirksergebnis der LTW 2018 zumindest halten, um beizutragen, dass der blau-gelbe Weg des Miteinanders unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner weitergeht.

Jürgen Maschl (SPÖ): Ein Zugewinn an Stimmen in Prozenten und die Erreichung des Direktmandats.

Werner Herbert (FPÖ): Die FPÖ hat 2018 im Bezirk 17,08 Prozent erreicht. Mein persönliches Ziel ist es daher, diesen Wert zu verbessern und bei dieser Wahl 20 Prozent oder mehr zu erreichen.

Sebastian Schirl-Winkelmaier (Grüne): Da ich zum ersten Mal antrete, bin ich zufrieden, wenn ich die 6,31 Prozent von 2018 halten kann. Auch wenn ich mir natürlich ein besseres Ergebnis erhoffe.

Paul Haschka (NEOS): Ich möchte Stimmen dazugewinnen, damit die NEOS ein viertes Mandat im Landtag erreichen. So können wir unsere Ideen als Fraktion einbringen und die Landesregierung besser kontrollieren.

Renate Strauss (KPÖ): Wir möchten eine Wahlmöglichkeit für jene bieten, welche eine Alternative zu den vorherrschenden, unzureichenden politischen Meinungen suchen.

