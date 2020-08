Bei Arbeiten an einem Vordach in Höflein (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist ein 35-Jähriger am Samstagnachmittag rund zwei Meter abgestürzt. Der Mann landete auf einem Fliesenboden und erlitt nach Polizeiangaben Wirbelsäulenverletzungen. Er wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus in Eisenstadt geflogen.