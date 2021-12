Dienst am 24. Dezember: Weihnachten in der Eisenbahn

Für viele Menschen ist es unvorstellbar, das Weihnachtsfest nicht mit ihren Liebsten verbringen zu können. In manchen Bereichen muss aber eben auch zu Weihnachten der Betrieb weitergehen – so auch bei den Bundesbahnen. Dort sind am 24. Dezember, ebenso wie an den Weihnachtsfeiertagen, zahlreiche Mitarbeiter im Einsatz.

„In den Dienststellen wird darauf geachtet, dass man etwa Kollegen mit Familie an diesem Abend freihält. Das ist für uns selbstverständlich"

Einer von ihnen ist Patrick Mayer aus Bruck. Er verbringt den 24. Dezember an seinem Arbeitsplatz und feiert erst am nächsten Tag Weihnachten. Er ist Einsatzkoordinator am Bahnhof am Wiener Praterstern und im Zuge seiner Tätigkeiten für das Erteilen von Informationen, Kontrollgänge, Sicherstellen der Einhaltung der Hausordnung, Ein- und Ausstiegshilfen, Brandschutz, Liftbefreiungen, Betreuung der Schließfächer und einiges mehr zuständig. Den Weihnachtsdienst macht er gerne, damit Familienväter und -mütter bei ihren Kindern sein können: „In den Dienststellen wird darauf geachtet, dass man etwa Kollegen mit Familie an diesem Abend freihält. Das ist für uns selbstverständlich. Heuer bin ich am 24. Dezember dran, aber das macht mir nichts aus – es ist Teil meiner Arbeit.“

Probleme gebe es zu Hause deswegen nicht – die Feierlichkeiten werden dem Dienstplan entsprechend angepasst und so wird dieses Jahr am 25. Dezember gefeiert. „Auch am Bahnhof herrscht weihnachtliche Stimmung. Es ist ein wenig sentimentaler als sonst. Diese Stimmung ist für mich etwas Besonderes und es ist ebenso etwas Besonderes mit den Kollegen am 24. Dezember Dienst zu haben und Weihnachten zu feiern.“

Ebenfalls im Einsatz ist Tamara Ehrenböck – für sie ist es heuer das erste Weihnachten als Triebfahrzeugführerin: „Weil ich den Familienvätern/-müttern lieber den Vortritt lasse, zu Hause zu bleiben, und ich unsere Fahrgäste besonders zu Weihnachten gerne zu ihren Familien bringe. Nachdem ich selbst keine Kinder habe, und meine Familie voll hinter mir und meinem Job steht, ist der Dienst zu Weihnachten für mich kein Problem und wir feiern einfach am 25. Dezember nach.“

„Die Menschen sind generell offener und freundlicher als sonst und die Fahrten dadurch entspannter."

Auch Zugbegleiterin Sandra S. – sie betreut die Züge im Nahverkehr in der Ostregion – verbringt den 24. Dezember im Zug und feiert erst am nächsten Tag. Für sie ist es nicht das erste Mal und sie kann dem Dienst an diesem besonderen Tag sogar etwas abgewinnen: „Die Menschen sind generell offener und freundlicher als sonst und die Fahrten dadurch entspannter. Ein besonders schönes Erlebnis war die ÖBB-Weihnachtsbär-Aktion: Die Freude in den Augen der Kinder zu sehen, als sie die Bären bekamen, waren berührende und emotionale Momente, die ich nicht so schnell vergessen werde.“