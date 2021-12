Weihnachten 2021: Familie und Tradition am Heiligen Abend

„Wir feiern Weihnachten immer gleich, und werden das heuer ebenfalls so machen“, schildert Kulturmanager Thomas Mayer („Kultur Bruck“). Am Vormittag des 24. Dezember wird der Christbaum aufgestellt und aufgeputzt. „Ein Muss ist das Friedenslicht, das ich gemeinsam mit meiner Frau hole“, sagt Mayer. „Mittags essen wir immer mit lieben Freunden, wir sind eingeladen, es gibt jedes Jahr Fischstäbchen mit Erdäpfelsalat und eine kreative Süßspeise, meist englisch angehaucht“. Am Abend geht es zum Turmblasen auf den Hauptplatz. „Wir nehmen Punsch mit und trinken ihn beim Röhrbrunnen“. Dann folgt der Familienteil mit Schwiegervater und Schwager. Zum Essen gibt es kalte Platten: „Ich garniere die gerne selbst“. Nach der Bescherung im engsten Familienkreis geht es noch in die Mette, wenn es sich ergibt.“ Was wegen Corona heuer ausfallen wird, ist das Punschtrinken im Freundeskreis am 26. Dezember.

Wenig überraschend gestaltet sich bei Leo Wittner das Weihnachtsfest musikalisch. Der Gramatneusiedler feiert wie jedes Jahr mit seiner Familie zu Hause, das Musizieren darf dabei nicht fehlen: „Ich bin dieses Jahr bei meiner Tochter eingeladen. Wir feiern ganz traditionell mit einem geschmückten Weihnachtsbaum und einem gemeinsamen Essen. Die Musik darf dabei nicht fehlen, wir musizieren gerne zusammen.“

Das ist unser kleines Weihnachtskind“ Kurt Wimmer Götzendorfs Bürgermeister feiert heuer die ersten Weihnachten mit seinem Enkelkind

Für Götzendorfs Bürgermeister Kurt Wimmer (ÖVP) steht heuer das erste Weihnachtsfest mit seinem Enkelkind an. „Das ist unser kleines Weihnachtskind. Ich freue mich schon“, lässt er wissen. Gefeiert wird im engsten Familienkreis, neben dem Enkel sind auch seine Kinder und Schwiegerkinder an Heiligabend bei ihm und seiner Frau zur Bescherung eingeladen. „Wir feiern im Grunde nicht viel anders als sonst auch“, sagt Wimmer in Hinblick auf das Coronavirus. Dennoch will man heuer mehr aufpassen, beispielsweise indem sich alle vor dem Fest testen lassen.

Zum Essen bereiten Wimmer und seine Frau ein Fondue vor. Er will zudem noch einen Zander bis zum 24. Dezember räuchern. „Den hat mein Sohn selbst aus der Donau gefangen“, erzählt er. Um die Vorspeise kümmert sich sein Sohn. Er bringt Beef Tatar mit Rind und in vegetarischer Variation mit Roten Rüben mit.

„Bisher haben wir immer bei uns zu Hause mit der ganzen Familie gefeiert, also mit den Kindern und Schwiegerkindern und mit meiner Mutter“

Besondere Vorfreude auf das Weihnachtsfest macht sich heuer auch bei Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) breit. Denn für ihn wird es ebenso das erste Weihnachten mit seinem kleinen Enkelsohn. Deshalb wird heuer auch anders gefeiert als sonst. „Bisher haben wir immer bei uns zu Hause mit der ganzen Familie gefeiert, also mit den Kindern und Schwiegerkindern und mit meiner Mutter“, erzählt der Stadtchef, dass sich nach dem Turmblasen normalerweise alle bei ihm zu Hause treffen. Heuer steht zwar auch das traditionelle Turmblasen am Hauptplatz auf dem Programm, danach begibt sich die ganze Familie aber zu Weils Sohn und Schwiegertochter, um erstmals mit Enkelsohn Noah zu feiern. „Wir sind schon ganz neugierig, wie der Kleine auf die vielen Lichter reagieren wird“, so Weil. Das Weihnachtsessen bleibt dennoch traditionell Selchfleisch im Brotteig.

Am 26. Dezember steht dann noch ein Besuch bei Tochter und Schwiegersohn an, so Weil, der allen Bruckern und Wilfleinsdorfern ein „schönes friedliches Weihnachtsfest“ wünscht und dass „wir wohlauf das neue Jahr beginnen können.“ In diesem Sinne ist in Bruck auch am 24. Dezember von 9 bis 11 Uhr die Teststraße im Rathaus geöffnet. „Bevor man feiern geht, wäre es ratsam sich testen zu lassen“, betont Weil. Dasselbe gilt für Silvester. Auf der Homepage der Stadtgemeinde sind alle Öffnungszeiten der Teststraße zu finden.