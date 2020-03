Da der Winter alles andere als streng war, konnte die Asfinag auch die Winterpause für Arbeiten an der A4 nutzen. Mit den eigentlichen Arbeiten an der Hauptfahrbahn soll es nun nächste Woche wieder losgehen. Dafür richtet die Asfinag seit Montag wieder die Baustellen-Verkehrsführung ein.

Zwischen Fischamend und Göttlesbrunn werden die platzintensiven Maßnahmen für die dritte Fahrspur fortgesetzt. „Für die Einrichtung der Baustelle benötigen wir rund eine Woche“, erklärt Asfinag-Projektleiter Harald Mayer, „danach sind tagsüber alle Fahrspuren offen. Sperren werden wir nur nachts vornehmen“. Die Spuren werden enger und verschwenkt sein. Im Baustellenbereich gilt wieder Tempo 80, überwacht mit einer Section Control Anlage. Und dann soll es schnell gehen. Die Freigabe der dritten Fahrspur bis Göttlesbrunn soll bereits im November erfolgen.

Insgesamt wird die A4 bis 2022 bis Bruck West dreispurig ausgebaut. Dafür investiert die Asfinag 138 Millionen. In vier großen Verkehrsphasen wickelt die Asfinag heuer die A4-Erweiterung ab. Das Besondere dabei: In der Baustelle wird es in Fahrtrichtung Wien eine baulich getrennte Fahrspur von maximal sechs Kilometer Länge geben. Wer also Richtung Wien unterwegs ist und bei der Anschlussstelle Fischamend oder beim Rastplatz Maria Ellend abfahren will, muss immer die rechte Fahrspur nutzen.

Ab 2021 Teilstück bis Bruck West

Im Frühjahr 2021 startet die Asfinag dann mit den Haupt-Bauarbeiten zur dritten Spur zwischen Göttlesbrunn und Bruck West. Bis Ende 2022 werden auch in diesem Abschnitt zusätzlich zur neuen Fahrspur moderne Gewässerschutzanlagen errichtet.

In weiterer Folge ist ein Ausbau der A4 bis zur Anschlussstelle Neusiedl/Gewerbepark geplant. Derzeit laufen dafür die Detailplanungen. Geplanter Baustart: 2023.