Ball-Veranstalter sind vorsichtig optimistisch

Für manche mögen Bälle ein wenig aus der Zeit gefallen sein, doch regionale Veranstalter derartiger Tanzevents halten an der Tradition mit Begeisterung fest. Auch nach zwei Pandemie-bedingten Jahren der Pause, wollen die meisten ihren Bälle zu einem Comeback verhelfen. Allerdings ist die Erwartungshaltung in Summe recht vorsichtig, anderen ist die Ausgangslage mit Corona & Co. dennoch zu heiß – so wie im Fall des über Jahrzehnte hinweg traditionsreichen „Ball der Wirtschaft“ des Schwechater Wirtschaftsbundes.

Ein anderer Traditionsball im Bezirk wird heuer definitiv stattfinden: Jener der Pfarre Bruck. „Unser Pfarrball wird am 23. Jänner stattfinden“, erklärt Gerhard Windisch, der die Veranstaltung seit 2008 im Pfarrzentrum organisiert. „Es ist einer der Brucker Traditionsbälle, mit Tanz und Unterhaltung, und war in den letzten Jahren immer sehr gut besucht“, sagt Windisch. Besondere Corona-Maßnahmen seien derzeit keine geplant, die möglicherweise im Jänner geltenden Regeln würden selbstverständlich beachtet. Ähnlich optimistisch sieht man die Lage derzeit bei der SPÖ Fischamend. „Der SPÖ-Ball findet definitiv statt, an welchem Tag ist jedoch noch unklar“, lässt Obmann Zoran Stojanovic wissen.

Angepeilt werde jedenfalls der 21. Jänner, doch gibt es noch organisatorische Bedingungen zu klären, die das Datum eventuell noch ändern könnten. So sind aktuell viele Bands ausgebucht. „Das Volksheim als Veranstaltungsort ist jedenfalls gewiss. Wir bereiten uns auf etwa 200 Gäste vor“, berichtet Stojanovic.

Himberger Tanzclub macht den Anfang

Planungstechnisch deutlich weiter ist hingegen bereits der Tanzclub Himberg. Denn ihr „Tanz in den Herbst“ im Volkshaus wird am 5. November über die Bühne gehen. „Das ist natürlich nur zum Teil mit einem Ball vergleichbar: Bei uns ist keine festliche Abendkleidung erforderlich, wenngleich auch immer wieder Paare festlich gekleidet kommen“, erläutert Obmann Peter Vodnik. Liveband gebe es keine, die DJ-Musik ist jedoch „strictly ballroom“, sprich es werde in erster Linie das gespielt, was auch in den Tanzschulen – „und auch bei uns im Tanzclub“, so Vodnik – vermittelt wird. So stehen Tango, Walzer, Cha-Cha-Cha odere Rumba am Programm.

Beim Musikverein Götzendorf plant man ein wenig zurückhaltender. „Wenn es die Situation erlaubt, werden wir unseren Musikantenball am Samstag, dem 21. Jänner, veranstalten“, lässt Obmann Roland Floh wissen. Allerdings sei es noch „viel zu früh, um abschätzen zu können, ob dies möglich sein wird oder nicht“. Ein Ball mit Maskenpflicht oder ohne Körperkontakt würde laut Floh „keinen Sinn machen.“

Bäuerinnen planen mit weniger Gästen

Im Organisationsteam des „Ball der Bäuerinnen“ um Bezirksbäuerin Annemarie Raser wird ebenfalls vorsichtig für die Veranstaltung am 27. Jänner geplant. Aber man werde ihn luftiger planen – also weniger Tickets auflegen, so Raser.

Ziemlich sicher auf Veranstaltungen im Jänner verzichten wird die Feuerwehr Hainburg. „Bis zur Pandemie hatten wir immer unser Feuerwehrkränzchen, doch halten wir momentan die Lage für zu unsicher und das Risiko zu groß“, berichtet Kommandant Christian Edlinger. Auch Neujahrsempfang soll es keinen geben.

Ein ganz anderes Problem gibt es derweil in Schwadorf – hier fehlt es laut Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) schlicht an der geeigneten Location. Denn das Gasthaus Huber, das bisher als Veranstaltungsort diente, ist geschlossen. Daher wird auch Maschls SPÖ ihren „Ball der Schwadorfer“ ausfallen lassen. „Große Events wird es somit wahrscheinlich nicht mehr so bald geben, weil sich so schnell keine so große und geeignete Location mehr finden lässt“, weiß der Ortschef. Am Faschingssamstag werde es aber sicher eine kleine Faschingsparty für Kinder geben.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.