Eine Blutspende kann Leben retten. Was auf den ersten Blick wie ein Stehsatz klingt, birgt jede Menge Wahrheit in sich. Nicht umsonst organisierten Vereine, Gemeinden und natürlich Rettungsorganisationen wie das Rote Kreuz selbst regelmäßig Blutspendeaktionen. Die aktuelle Coronapandemie hat den Ablauf einer Blutspendeaktion jedoch nicht unberührt lassen.

Neben der Abstandsregeln von mindestens einem Meter gelten natürlich auch allgemeine Hygienemaßnahme wie ein Mundschutz für Spender, Blutspendeteam und Organisatoren. „Die Blutspenderinnen und Blutspender erhalten zudem statt der traditionellen Würstel verpackte Cabanossi und natürlich Mannerschnitten sowie Getränke in PET-Flaschen“, berichtet Daniela Angetter vom Roten Kreuz Schwechat.

Die Teilnahme bei der letzten Aktion Anfang Juli im Schwechater Rathaus war jedenfalls gut. Längeres Zusammensitzen nach der Spende wird jedoch möglichst verhindert, die Spender sollen sich nach der Blutabgabe aber erholen dürfen. „Darüber hinaus wird erbeten, nicht in Gruppen zu kommen und Kinder, wenn möglich, nicht mitzunehmen“, erläutert Angetter. Zudem wird darauf geachtet, das kein Kontakt zur Dienstmannschaft zustande kommt.

An der Spendenfreude zahlreicher „Stammgäste“ ändern die Umstände aber nichts. Zu ihnen zählt etwa Fabian Putz aus Hainburg. Er spendet in der Regel zwei Mal und das seit seinem Zivildienst. „Somit habe ich 42 Mal Blut gespendet“, berichtet der 46-jährige Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Hainburg. „Mit Blutspenden kann man Leben retten“, begründet Putz seinen Einsatz. Das Rote Kreuz Hainburg organisiert einmal im Jahr eine Blutspendeaktion in der Volksschule Petronell-Carnuntum. Diese hätte heuer im Februar stattfinden sollen, ist aber ausgefallen. Im Normalfall nutzen bis zu hundert Spender die Gelegenheit. „Ich werde das sicher weitermachen, ob es heuer noch eine Aktion in der Region gibt, weiß ich aber noch nicht, man wird per Kurznachricht von der Blutspendezentrale verständigt“.

Blutspende-Start beim Bundesheer

Bereits zum 103. Mal hat Erich Vallasik aus Moosbrunn Blut gespendet, damit gehört er zu den Rekordspendern im Bezirk. Schon letztes Jahr wurde er vom Roten Kreuz mit der Goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet, denn der Moosbrunner hat insgesamt schon mehr als 50 Liter Blut gespendet.

Angefangen hat alles in den 1970er-Jahren beim Bundesheer: „Mit einer Blutspende haben wir beim Bundesheer den restlichen Tag frei bekommen. Die Chance haben wir natürlich genutzt“, lacht Vallasik. Mit Tätigkeiten bei der Rettung und mit dem Eintritt in die Feuerwehr hat sich der heutige Ehrenoberlöschmeister aber immer öfter dazu entschieden, Blut spenden zu gehen: „Damals sind wir zum Blut spenden gegangen und haben auch was dafür bekommen. Je mehr man gespendet hat, desto besser.“

Auch heute noch geht Erich Vallasik, mit der Motivation anderen Menschen helfen zu können, regelmäßig Blut spenden: „Ich helfe gerne jedem Menschen und hoffe natürlich, dass mir in einer Notsituation genauso geholfen wird.“