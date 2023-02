Betriebe setzen auf gesunde Mitarbeiter

Bewegung ist wichtig und vor allem gesund. Doch gerade im beruflichen, mitunter stressigen Alltag kommt Sport oder auch einfache Bewegung oft zu kurz. Abhilfe können Firmen oder auch Gemeinden über Fitnessmöglichkeiten am Arbeitsplatz schaffen.

Im Schwechater Rathaus gibt es seit Jahren Initiativen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesundheitlichen Bereich. So wurden etwa Kooperationen mit denen in der Braustadt vertretenen Fitnesscentern „Sporty4us“ sowie „Fitinn“ geschlossen. Darüber hinaus gibt es Mitarbeiteraktionen wie Muttermal- oder Gesundenuntersuchung, Yoga oder auch Impf- sowie psychologische Angebote. „Gemeinsam“ steht auch hier im Mittelpunkt, ebenso bei der Teilnahme an Sportevents wie dem „Vienna Business Run“.

Landesklinikum Hainburg setzt in vielen Bereichen an

Nicht nur im sportlichen Bereich widmet man sich im Hainburger Spital dem Thema Gesundheit – auch für die Mitarbeiter. „Das Landesklinikum Hainburg betreibt seit 2010 betriebliches Gesundheitsmanagement“, teilt Ursula Perez Marton, Pressekoordinatorin des Klinikums, mit.

Dieses umfasse einerseits alle gesetzlich geforderten Maßnahmen, wie zum Beispiel Evaluierungen des Arbeitsplatzes und Begehungen, um die Ergonomie zu überprüfen. Weiters gebe es Impfaktionen und eine systematische betriebliche Gesundheitsförderung mit Maßnahmen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Förderung der psychischen Gesundheit.

Eine Steuergruppe und eine Koordinatorin für betriebliche Gesundheitsförderung organisieren die Maßnahmen, ein Massagesessel für Pausen, die Vitalküche fürs Personalessen, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, Supervision und Coaching, Schulungen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens sowie Bewegungs- und Entspannungseinheiten werden regelmäßig angeboten. Bei der Vitalküche werde besonders auf frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel nach den Grundsätzen regional, saisonal und biologisch geachtet.

Tierfutter-Produzent mit Kultur der Gesundheit und Energie

Dem Thema hat man sich auch beim Tierfutter-Produzenten „Mars“ in Bruck verschrieben. „Wir wollen eine Kultur der Gesundheit und Energie bei Mars schaffen, in der sich alle wohlfühlen“, erzählt Mars Austria-Sprecherin Raphaela Fremuth, dass es dafür ein eigenes „Mars BeWell“-Programm gibt.

Dieses umfasst Maßnahmen wie Online-Schulungen zum Energie-Management, regelmäßige Sprechstunden des Arbeitspsychologen oder auch Grippeimpfungen im Büro. Darüber hinaus befragt Mars seine Mitarbeiter regelmäßig zu Gesundheitsthemen. 2022 konzentrierte man sich dabei auf die psychische Gesundheit.

„Als Ergebnisse liegt unser heuriger Hauptfokus auf dem Thema Energie: So wird allen MitarbeiterInnen ein „Energy for Life“-Training angeboten, ein zweitägiger persönlicher Workshop, um ein körperlich energiegeladenes, emotional belastbares, geistig fokussiertes und zielgerichtetes Leben zu führen“, so Fremuth.

