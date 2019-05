Bundesheerboot-Unfall: Diversion für Soldat .

Nach einem Unfall mit einem Bundesheerboot auf der Donau bei Hainburg hat ein Soldat am Montag am Bezirksgericht Bruck an der Leitha Diversion erhalten. Dem 33-Jährigen, der das Wasserfahrzeug gesteuert hatte, sei "keine schwere Schuld" nachzuweisen, sagte die Richterin. Der Unteroffizier muss eine Geldstrafe von 3.400 Euro und die Verfahrenkosten zahlen, dann wird das Verfahren eingestellt.