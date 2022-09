Bundespräsidentenwahl: Kandidatenflut „eher ein Gag“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In den Weinbaugebieten Höflein und Göttlesbrunn beschäftigen sich die Winzer aktuell vorwiegend mit der Lese und Verarbeitung ihrer Trauben. Die bevorstehende Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober taucht daher nur am Rande am Radar auf.

Winzer Robert Payr aus Höflein hat sich das Hearing der Kandidaten jedoch angesehen und ist fasziniert von so vielen unterschiedlichen Menschen, die für ein Amt kandidieren wollen. „Das finde ich schon toll, wie unterschiedlich und engagiert die Kandidaten sind. Der Bundespräsident vertritt uns alle nach außen, daher ist die endgültige Wahl letztendlich keine, die man leichtfertig treffen sollte“, unterstreicht Payr.

Auch der Sommereiner Literat Mario Schlembach hält die Wahl des Bundespräsidenten für eine wichtige: „Man hat in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig dieses Amt sein kann.“ Dennoch hofft er, dass nach einem Wahlgang alles entschieden ist, denn die „Auswahl ernsthafter Kandidaten ist überschaubar“, findet Schlembach.

SV Schwechat-Obmann Michael Szikora geht auf jeden Fall wählen. Foto: CSW

In der Flut an Kandidaten sieht er „eher einen Gag“, und das würden seiner Meinung nach auch die Großparteien ÖVP und SPÖ so sehen und dabei nicht mitspielen wollen. „Ich werde auf jeden Fall wählen, weil ich zu jeder Wahl gehe. Und ich weiß auch, wen ich wählen werde“, so Schlembach.

Szikora: „Van der Bellen ist der Favorit“

Im Bereich Sport fragte die NÖN bei Michael Szikora, Obmann der SV Schwechat (SVS) nach. „Alexander Van der Bellen ist der Favorit. Ich denke, dass er bisher wenige Fehler gemacht hat und gut dafür geeignet ist, unser Land zu präsentieren.“

Dass SPÖ und ÖVP keinen Kandidaten stellt, überrascht Szikora nicht, denn: „Ich wüsste aus dem Stegreif keine Persönlichkeit, die ernsthaft eine Chance hätte.“ Die Wahl an sich ist für Szikora sehr wichtig. „In Zeiten wie diesen sehen wir, dass es nicht selbstverständlich ist, wählen gehen zu dürfen.“

