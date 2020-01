„Wir sehen einige wenige positive Aspekte – das grundsätzliche Bekenntnis zu einem Informationsfreiheitsgesetz und das zu einer konsolidierten Budgetpolitik. Dass die Grünen einer Sicherheitshaft zustimmen, halte ich für eine absolute Bankrotterklärung an den Rechtsstaat. Gänzlich ausgeblieben sind mutige Schritte bei der Schulautonomie oder der Kalten Progression, die wieder nicht abgeschafft wird.“

Norbert Etz von den NEOS

„Ich glaube nicht, dass diese Regierung das ist, was sich die Wähler gewünscht haben. Sebastian Kurz (ÖVP-Chef und Wieder-Bundeskanzler, Anm.) hat eine Mitte-Rechts-Regierung versprochen und sie jetzt mit Linksaußen gemacht. Gemessen werden sie aber im politischen Alltag nach dem Umgesetzten.“

FP-Bezirksobmann Werner Herbert

„Türkis setzt im Prinzip das Arbeitsprogramm von Türkis/Blau – mit grüner Tarnfarbe – fort. Positiv sind die Absicht der Einführung eines 1-2-3-Klimatickets und die Klimaschutz-Ziele. Wir werden sehen, wie es gelingt, diese Vorhaben schlussendlich auch umzusetzen. Das Projekt Breitspurbahn habe ich in der Arbeitsübereinkunft nicht gefunden! Wenn nach den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner das Thema wieder am Tisch ist, werden wir Mittel und Wege finden, weiter erfolgreich dagegen anzukämpfen!“

SP-Bezirksvorsitzender Rainer Windholz

„Ich habe dem Regierungsprogramm zugestimmt. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was gelungen ist. Freilich, ein Regierungsprogramm mit einer grünen absoluten Mehrheit würde anders aussehen, die haben wir aber nicht.“

Grüne-Bezirkssprecher Roman Kral

„Ich bin sehr zufrieden. Auch der Koalitionspartner hat sich sehr fair verhalten. Wir haben beide unsere wichtigen Anliegen, für die wir gewählt wurden, halten können. Da sind gute und g’scheite Leute am Werk.“

VP-Bezirksobmann Gerhard Schödinger